陳漢典承認「我就爛」！Lulu才新婚就大抱怨 連楊銘威一起罵

【緯來新聞網】曾莞婷、陳漢典、Lulu、楊銘威、黃偉晉、風田一起主持TVBS《明星製作公司》，有對夫妻在團隊中，增添不少笑料，今（24日）在記者會上，陳漢典被笑每次講的話題再爛、再無聊，老婆都能有辦法回應，總是像在談戀愛，曾莞婷有時和他們搭同台車，都會想說：「可以了沒？不想再聽這些！」

Lulu模仿黃偉晉抱怨的樣子。（圖／記者許方正攝）

Lulu在此檔節目扛下許多責任，卻被說控制欲強，她很無奈：「講嚴重一點是控制欲，好聽一點是我把大家的事攬起來做，我這樣薪水有比較多嗎？可能有？」後來大笑，澄清「沒有」。



到底有多辛苦呢？Lulu大抱怨，整個團隊的人都不會使用文書處理word，尤其楊銘威很愛擺爛，「第一集我是導演、他是企劃應該要寫腳本，都是我寫的耶」！楊銘威還很好意思回嘴：「哪一集不是妳寫的？我們寫也會被妳打槍，乾脆妳寫就好了。」Lulu忍不住：「你不能一開始就擺爛啊！」

曾莞婷（右起）、陳漢典、Lulu吵吵鬧鬧，很搞笑。（圖／記者許方正攝）

開啟這個抱怨話題，Lulu繼續狂念：「每個人都說不會用筆電，每個人給我裝聾作啞！我不會用筆電、不會寫腳本、不會re稿、不會打電話，來這邊都變笨耶！最好每個人都是空誒！」



由於陳漢典也是被罵一員，他解釋：「我們是真心真意的爛，我們會學啊！但妳會說『我來、我來』，那就好啊！」Lulu就是求好心切，所以他們的婚禮同樣如此，大部分都是女方在處理，陳漢典被虧大概就負責出席和付錢，至於目前進度「要付訂金了」，然後賓客名單還沒決定。

風田婚後首露面。（圖／記者許方正攝）

風田今天是婚後首露面，還沒打算公開老婆的長相，不過曾莞婷、黃偉晉有看過照片，透露愛妻人在台灣定居，至於會帶她去陳漢典、Lulu的婚禮？他說要等時間出來才能確定。



楊銘威的好兄弟們修杰楷、坤達都因閃兵事件形象重創，坦言有關心他們，「就好好反省」。《明星開拍中》12月1日起，每周一在YouTube《明星製作公司 Stars, Take Action!》上架。

陳漢典（左）和曾莞婷接待參加記者會媒體。（圖／記者許方正攝）

風田（左起）、楊銘威、陳漢典、曾莞婷、Lulu、黃偉晉。（圖／記者許方正攝）

