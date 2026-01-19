陳漢典撞臉草泥馬成婚宴伴手禮 Lulu再公開復古婚紗照

【緯來新聞網】陳漢典、Lulu婚宴倒數十天，除了忙著發送喜帖外，小倆口還特別準備了驚喜小禮物送給賓客，其中包含一款「草泥馬」玩偶。陳漢典笑說，這是因為 Lulu之前曾送朋友同款玩偶，覺得觸感與質感都很好，加上「草泥馬跟我長得有點像，有一種老公臉」，成為兩人之間的小趣味。兩人再曝光兩套絕美婚紗，Lulu化身總企劃事必躬，一天只睡四小時，她把婚紗照拍成四篇章節「你是我的穩定資料」、「怪有趣的靈魂」、「謝謝你，我最好的朋友」、「穿越時空愛上你」，像極了偶像劇。

陳漢典、Lulu婚紗照。（圖／天地合提供）

其中讓 LULU 驚喜與感動的就屬一套帶有昭和復古浪漫風造型婚紗，她透露這套禮服原本只是上網隨意搜尋後找出來的範本，沒想到造型師成品一曝光後竟「無心插柳」地竟與媽媽 30 年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣，連細節都高度雷同，Lulu開心表示：「造型師根本不知道我媽媽當年結婚穿的是哪一套，沒想到最後挑中的款式與媽媽當年出嫁時穿的超像，而且原本還有多準備一套但沒穿到的粉紅色禮服也十分相像，只能說母女連心，真的很神奇，有一種跨時空的默契，連我媽都覺得很不可思議，好像冥冥之中有什麼連結。」

陳漢典、Lulu婚紗照。（圖／天地合提供）

為了完整呈現昭和年代的復古氛圍，這套松田聖子風婚紗更特地拉隊前往日本車站拍攝，原本擔心電車拍攝申請困難的LULU透露歷經多次申請，直到最後一刻才成功獲准進入車廂取景，可說完全展現新人好運奇蹟！更巧的是，拍攝當天上車的車站名竟叫做「壽」，而且是無人車站，當地更流傳許多人會特地購買「壽」站車票作為結婚紀念，讓 LULU 忍不住直呼：「真的太有意義跟紀念價值了，完全是命中注定的巧合。」

陳漢典、Lulu婚紗照。（圖／天地合提供）

除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案，陳漢典笑說：「基本上所有計畫都是她的提議，但我每次都覺得很棒，所以幾乎沒有意見不合，就算有，也都是很順的溝通。」展現新人之間的高度默契。

陳漢典、Lulu婚紗照。（圖／天地合提供）

隨著婚宴日期正式倒數，整體的籌備也進入最後衝刺階段，兩人除了平時的工作，在下工後都是在討論婚禮的籌備事宜，也因此兩人近期每天睡眠都只剩四、五個小時，陳漢典坦言很心疼老婆「一人間多人用」，他表示：「最辛苦的其實是 LULU，「她對婚禮有很多想像，也真的一步一步把事情完成，我真的很感謝她。」兩人也透露，最困難的環節莫過於賓客名單與座位安排，甚至需要團隊開會討論，成為籌備過程中最難忘的一關。

陳漢典、Lulu婚紗照。（圖／天地合提供）

