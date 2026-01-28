陳漢典收到小S紅包笑翻！她喊「錢各自管、一週做愛4次」 甜蜜婚姻秘訣公開

（記者張芸瑄／綜合報導）陳漢典與 LuLu（黃路梓茵）25 日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開盛大、邀來約 650 位親友到場祝福。兩人一路走來的演藝圈好友也送上心意，其中昔日搭檔小S（徐熙娣）先前就透露，因故無法親赴現場，但一定會準備 1 萬 6 千元紅包表達祝福。

婚宴結束後，陳漢典 28 日在社群回應「收到紅包了」，並透露自己仔細把紅包上的手寫內容看完，當場忍不住笑出聲，直說：「真的很有妳的風格！」一句話就把小S招牌式幽默點出來，也讓外界好奇紅包上到底寫了什麼。

圖／陳漢典 28 日在社群回應「收到紅包了」。（翻攝陳漢典IG）

從曝光畫面可見，小S以「過來人」口吻在紅包袋上寫下多條叮嚀，字字句句都帶著她一貫的直率與逗趣。她先從生活相處切入，提醒陳漢典在婚後要更體貼，「跟老婆講話要溫柔，家事你要做」，同時也不忘補上一句理財建議，叮嚀夫妻之間「錢各自管好」，要把日常分工與界線講清楚。

最讓網友討論的，則是其中一條尺度偏大的「規定」。小S在紅包上寫道，希望陳漢典「一週至少 4 次」，並再加碼提醒「每天都要稱讚老婆、感恩一切」，把婚姻經營從生活、情緒到親密互動一次講完。除了正經叮嚀，她也照例丟出超荒謬式的玩笑，建議如果遇到老婆生氣，就「表演小狗拉屎的同時又變喪屍」，還笑稱這樣婚姻「應該可以撐 15 年」，S 式幽默火力全開。

面對這份充滿祝福又自帶笑點的紅包，陳漢典也在 IG 限時動態回應感謝，直呼「謝謝 S 姐的照顧」，並形容這包紅包「滿滿滿滿的祝福」。他再度提到紅包上的內容「真的很有妳的風格」，附上合十符號並喊「愛妳哦」，不只展現兩人多年交情，也讓這段婚禮花絮意外成為另一波話題焦點。

