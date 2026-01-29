陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳漢典合作多年的小S（徐熙娣）先前在金鐘獎慶功宴上就表示，自己不會出席婚宴，但會包1萬6000元的紅包。對此，陳漢典也曬出小S給自己的紅包，上面更親自寫下維持婚姻的關鍵，陳漢典看完後也笑說：「真的很有妳的風格！」

陳漢典收到小S的紅包與祝福。（圖／翻攝陳漢典、小S IG）

從陳漢典分享的照片中，可見小S寫下了許多給陳漢典的叮嚀，包括和老婆說話要溫柔，家事要他做，同時建議他與LuLu的錢要各自管好，接著小S更直言：「一週至少做愛4次。」每天都要稱讚老婆並感恩一切，最後她還提到，「老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年。」

廣告 廣告

小S在紅包上寫下祝福與維持婚姻的秘訣。（圖／翻攝陳漢典IG）

​​​​

收到紅包及祝福的陳漢典，則感動地社群中回應：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福。」更笑說：「真的很有妳的風格。」最後還不忘向小S喊話：「愛妳哦！」可見兩人交情不錯。此外，雖然先前小S表示僅會包1萬6000元，但從照片上來看金額應該不只，而事後陳漢典經紀人低調表示，紅包金額其實高達10萬。





更多FTNN新聞網報導

比爬101還難！黃豪平感動祝福Lulu、陳漢典：一定要幸福喔

許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點

Lulu婚禮湊齊3大男神！陶晶瑩曬同框照 嗨喊：台灣三座發電機

