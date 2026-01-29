陳漢典收小S手寫紅包！列婚姻祕訣「一週至少做愛4次」：這樣可以撐15年





藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、650位親友到場祝賀，演藝圈星光雲集。雖然昔日《康熙來了》搭檔小S（徐熙娣）未能親自出席，但她的祝福卻以「超有存在感」的方式現身，一封親筆寫滿叮嚀的紅包袋曝光後，立刻引發熱烈討論。

婚禮半個娛樂圈見證

陳漢典與LuLu攜手步入人生新階段，婚宴現場熱鬧非凡，由吳宗憲擔任證婚人，王偉忠夫婦、張小燕、邰智源、邱澤與許瑋甯、許光漢等演藝圈重量級人物都到場祝賀，幾乎半個娛樂圈齊聚一堂，見證這對新人的重要時刻。

小S缺席，手寫紅包成最大亮點

圖片來源：截自IG@originalpoping限時動態

雖然小S因故無法到場，但她送上的紅包卻意外成為話題焦點，陳漢典28日在Instagram限時動態中曬出紅包袋照片，只見袋面被小S寫得密密麻麻，字裡行間全是她一貫的直率與幽默，也讓網友笑稱：「人沒到，但靈魂全到了。」

紅包上，小S列出多項婚姻秘訣，包括「跟老婆講話要溫柔」、「家事你要做」、「錢各自管好」、「每天都要稱讚她、感恩一切」，甚至還給出房事頻率建議「一週至少做愛4次」，更加碼傳授秘技，若老婆生氣，就要表演「小狗拉屎的同時又變喪屍」，直言「這樣婚姻應該可以撐15年」。

這樣有趣的手寫紅包也引起網友們的討論，紛紛表示：「好好笑，過了那麼多年，沒想到還在結婚叮嚀吉娃娃拉屎的梗」、「過不去的吉娃娃拉屎，漢典的巔峰之作」、「不對，都沒有人提到一週四次的部分，難道這是社會共識嗎」、「覺得漢典這招滿厲害的，秀紅包上祝福的同時，也故意讓大家知道紅包其實真實的有多厚」、「家事你要做，錢各自管好。很真實」。

收到這份充滿小S風格的紅包，陳漢典也幽默又感性地回應：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有妳的風格！」並附上雙手合十與愛心符號，展現兩人多年來的好交情。

紅包金額掀討論「其實不只1萬6」

除了內容吸睛，紅包金額也成為外界關注焦點。小S先前受訪時曾笑說會包1萬6000元，還自嘲「很少」，引發熱議。不過陳漢典經紀人後來證實，實際禮金高達10萬元，並表示新人原本不想公開金額，擔心外界討論會對祝福的人造成困擾，也強調「金額不是重點，心意才是」。

