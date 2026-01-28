陳漢典收小S紅包！寫滿「維繫婚姻秘訣」 金額是天價：不只1萬6

【緯來新聞網】陳漢典、LuLu（黃路梓茵）本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、邀請650位親友到場。先前小S（徐熙娣）表示當天不會出席，但會包1萬6的禮金，而陳漢典今（28日）證實收到紅包，金額也隨之曝光，並非當初說的1萬6，而是高達6位數。

陳漢典和LuLu日前舉行婚宴，小S禮到人未到。（圖／翻攝自陳漢典臉書）

陳漢典今天在社群限時動態發文，直呼：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有妳的風格！愛妳哦！」只見小S在紅包袋上寫了滿滿的婚後叮嚀，包括和老婆講話要溫柔、要做家事、錢各自管好、1週至少4次親密行為、每天都要稱讚、感恩一切。

廣告 廣告

陳漢典收到小S的紅包。（圖／翻攝自陳漢典IG）

假如老婆生氣，小S提醒陳漢典，可以表演「小狗拉屎」同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年，不改幽默風格，顯現2人多年來的好交情。



值得注意的是，小S去年出席《小姐不熙娣》金鐘獎慶功宴，透露自己包給陳漢典的紅包禮金為16000元，被調侃「蛤？好少」，如今再度引起討論。對此，陳漢典的經紀人告訴《中國時報》，小S所包的紅包金額並非當時所說的16000元，而是高達10萬元，也坦言新人很擔心外界的誤解和討論，會造成小S的困擾。

更多緯來新聞網報導

小S超幽默化解女兒眉心長痘 Lily暖喊話：媽媽是我的榜樣

朱軒洋、吳卓源電影上映前出包 監製曾寶儀經驗談說話了