陳漢典新婚21天放閃Lulu！夫妻情趣「互比啾咪」

硬漢楊烈（左）難得裝萌在《明星養老院》裡跟陳漢典一起啾咪示愛。（金星文創提供）

73歲楊烈在舞台劇《明星養老院》飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出。才升格人夫的陳漢典說自己跟老婆黃路梓茵（Lulu）也經常互相比啾咪，他談起新婚3個星期的心情，言語中滿滿幸福。

楊烈在戲裡帶著太太黃嘉千入住明星養老院這個共居空間，想幫助太太找回失去的記憶，但養老院卻面臨經營危機，資深明星們首度挑戰網路直播，想找出生機。劇情讓楊烈在舞台上裝可愛比出「啾咪」的動作，為了這個動作，他卯足勁突破形象演出，讓郎祖筠、方文琳還有劇中太太黃嘉千都爆笑不止，直說「烈哥做這個動作，真的太突破形象、靦腆得太可愛。」

陳漢典在社群媒體貼出他與LuLu婚後爆笑甜蜜生活，超過十萬人點讚，陳漢典數都不用數，就說，「我們新婚3個星期了。」眼中滿滿的幸福。羅美玲跟先生已經結婚十年，笑說她很喜歡對老公比「啾咪」示愛，老公經常翻白眼回應，但兩人感情很好，老公會對她說「我愛妳」。

《明星養老院》由製作人王偉忠監製，用溫暖劇情與幽默喜感，陪觀眾看到人生下半場的希望與力量，劇情笑中帶淚。11月8、9日在高雄文化中心至德堂，這次高雄場演出還準備數量有限的「明星應援物」，歡迎觀眾們提早入場，體會幫自己喜愛明星「應援」的樂趣。

