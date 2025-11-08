陳漢典新婚21天放閃Lulu！夫妻情趣「互比啾咪」
73歲楊烈在舞台劇《明星養老院》飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出。才升格人夫的陳漢典說自己跟老婆黃路梓茵（Lulu）也經常互相比啾咪，他談起新婚3個星期的心情，言語中滿滿幸福。
楊烈在戲裡帶著太太黃嘉千入住明星養老院這個共居空間，想幫助太太找回失去的記憶，但養老院卻面臨經營危機，資深明星們首度挑戰網路直播，想找出生機。劇情讓楊烈在舞台上裝可愛比出「啾咪」的動作，為了這個動作，他卯足勁突破形象演出，讓郎祖筠、方文琳還有劇中太太黃嘉千都爆笑不止，直說「烈哥做這個動作，真的太突破形象、靦腆得太可愛。」
陳漢典在社群媒體貼出他與LuLu婚後爆笑甜蜜生活，超過十萬人點讚，陳漢典數都不用數，就說，「我們新婚3個星期了。」眼中滿滿的幸福。羅美玲跟先生已經結婚十年，笑說她很喜歡對老公比「啾咪」示愛，老公經常翻白眼回應，但兩人感情很好，老公會對她說「我愛妳」。
《明星養老院》由製作人王偉忠監製，用溫暖劇情與幽默喜感，陪觀眾看到人生下半場的希望與力量，劇情笑中帶淚。11月8、9日在高雄文化中心至德堂，這次高雄場演出還準備數量有限的「明星應援物」，歡迎觀眾們提早入場，體會幫自己喜愛明星「應援」的樂趣。
其他人也在看
男星「擠母乳整晚沒睡」 爆料老婆的醫生「算錯預產期」
由臺港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦，廣受好評的第三屆「好友港節」今（8日）於華山文創園區熱鬧登場，擔任本次活動大使的曾寶儀、活動總召集港仔張啟樂將驚喜現身開幕式與臺港澳粉絲同樂，一起度過最「港」動的周末午後時光。鏡報 ・ 18 小時前
不閃兵！男星三代人全在金門服役 段慧琳連唱5首軍歌讚揚
段慧琳Windy搭檔「外島特派員」小鹿在《Go Go Taiwan》最新一集前進金門烈嶼（小金門），兩人趁著當地芋頭季節盛產，不但挖芋頭、搓芋圓，還搭上最新推出的迷彩觀光電瓶車深度探訪戰地文化地標，一路從農田踩到坑道，從文化館唱到芋頭冰店，收穫滿滿也笑果連連。中時新聞網 ・ 18 小時前
影／Lulu下廚超ㄎ一ㄤ狂出包 老公陳漢典反應超甜！
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳Lulu（黃路梓茵）與陳漢典，10月中旬正式登記結婚後，不時會分享婚後生活，5日Lulu在IG接連上傳兩支下廚的影片，影片中Lulu明明...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳漢典新婚3週放閃Lulu！甜曝小夫妻「啾咪日常」
楊烈在今、明兩天於高雄文化中心至德堂演出的舞台劇《明星養老院》中飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出，和他對戲的陳漢典則說自己跟新婚老婆「Lulu」黃路梓茵也經常互相比啾咪，他撩起新婚三個星期的心情，言語中滿滿幸福。自由時報 ・ 22 小時前
Lulu公開「結婚登記現場」感動又爆笑 陳漢典緊張到「忘記地址」
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典於10月20日到戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今11月7日Lulu在YouTube頻道上傳當日結婚登記紀錄片，整個過程既爆笑又感人。鏡報 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
LU典夫妻高雄合體跨年！陳漢典曝新婚生活 喊話牽手吃宵夜
LU典夫妻高雄合體跨年！陳漢典曝新婚生活 喊話牽手吃宵夜EBC東森娛樂 ・ 4 天前
《2025臺北網紅嘉年華》11/8香堤大道熱鬧登場！百位網紅齊聚、50攤快閃市集嗨翻信義區
當天最受矚目的焦點莫過於「TY Star網紅獎」頒獎典禮！今年依粉絲數分為太陽、月亮、星星與電商等組別，表揚在社群創作、商業合作與內容影響力上表現出色的創作者。另首度新增「商圈永續之星獎」及「世界蔬食永續影響獎」，鼓勵網紅以行動力號召粉絲一起完成碳減任務，用創意...styletc ・ 18 小時前
文汶創業太操「肌肉硬又痛」開刀 吳皓昇疼妻上工前奔走
演員文汶自創天然植萃保養品牌「猴爺」當CEO，長期日夜操勞，積勞成疾，日前緊急入院進行微創手術，老公吳皓昇把握進民視八點檔大戲《豆腐媽媽》前的時間，趕緊帶著文汶處理好手術事宜，確認愛妻平安無虞後，才安心上工。中時新聞網 ・ 18 小時前
影／林志玲開箱Labubu抽中「S」娃脫口：送給朝思暮想的人 網哭：想到大S
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳林志玲6日在小紅書分享開箱Labubu4.0的影片，她一連拆了好幾個盲盒，拆到字母S的娃娃時，脫口說道：「可不可以送給一位我們朝思...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為「催婚」拚了！陸祭出「旅遊兼結婚」奇招 商場、景區可登記
為提振不斷下滑的結婚率，大陸自今年5月起放寬規定，允許新人可在任意地點登記結婚，不受戶籍地限制，引發各地推出「結婚旅遊」奇招，不少地方紛紛在景區、商場、地鐵站設立婚姻登記處，吸引年輕情侶「旅遊順便結婚」。中天新聞網 ・ 1 天前
教長拍片鼓勵吃豬 引爆罵聲：教師與校安問題解決了嗎
非洲豬瘟疫情獲得控制，禁宰令已於7日解除，教育部於今（8）日下午在臉書發布短影音，由教育部長鄭英耀領銜主演，並率領政務次長張廖萬堅、主任秘書林伯樵與常務次長朱俊彰一同出鏡，鼓勵國人一起吃台灣豬。不過影片上架之後引來不少網友開罵。國民黨立委葉元之也說，「管到農業部的業務去了，請問缺老師、校園安全的問題解決了嗎？」中時新聞網 ・ 15 小時前
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 23 小時前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 14 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 16 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前