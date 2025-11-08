陳漢典新婚3週放閃Lulu！甜曝小夫妻「啾咪日常」

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊烈在今、明兩天於高雄文化中心至德堂演出的舞台劇《明星養老院》中飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出，和他對戲的陳漢典則說自己跟新婚老婆「Lulu」黃路梓茵也經常互相比啾咪，他撩起新婚三個星期的心情，言語中滿滿幸福。

《明星養老院》的大明星們方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、泰國娘娘、黃浩詠日前抵達高雄，頻頻稱讚高雄天氣真好，在演出地點至德堂拿出舞台劇製作的專屬限量應援物扇子與「手幅」，感覺熱情也跟著點燃了！

楊烈在戲裡帶著太太黃嘉千入住明星養老院這個共居空間，想幫助太太找回失去的記憶；但養老院卻面臨經營危機，資深明星們首度挑戰網路直播，想找出生機。劇情讓楊烈在舞台上裝可愛比出「啾咪」的動作，為了這個動作，他卯足勁突破形象演出，讓郎祖筠、方文琳還有劇中太太黃嘉千都爆笑不止，直說：「烈哥做這個動作，真的太突破形象、靦腆得太可愛。」

陳漢典在社群媒體貼出他與Lulu婚後爆笑甜蜜生活，超過十萬人點讚，陳漢典數都不用數，就說：「我們新婚三個星期了！」眼中滿滿的幸福。羅美玲跟先生已經結婚十年，笑說她很喜歡對老公比「啾咪」示愛，老公經常翻白眼回應，但兩人感情很好，老公會對她說「我愛你」。

《明星養老院》由製作人王偉忠監製，用溫暖劇情與幽默喜感，陪觀眾看到人生下半場的希望與力量，劇情笑中帶淚。這次高雄場演出還準備數量有限的「明星應援物」，歡迎觀眾們提早入場，體會幫自己喜愛明星「應援」的樂趣。

