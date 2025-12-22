陳漢典曝「婚禮新進度」 擺脫10年束縛變帥了

《百分之一相對論》22日舉辦首映記者會，除了探員陳漢典、黃偉晉、宋偉恩、本本、梁以辰等，3個單元的NPC温昇豪、周曉涵、姚以緹、孫沁岳、吳念軒、鄭茵聲、喬瑟夫、MAX等到現場一起宣傳。陳漢典受訪時表示，婚禮確定60桌起跳。

此外，陳漢典被問到變帥一事，他笑說應該是因為之前自己太怪，再加上他戴了10年的牙套終於拿掉，「因為我一直沒有認真戴滿時數，每天要22小時，但我一直忘記！」

陳漢典擔任隊長。（圖／映底子）

此外，吳念軒參與了「月明村的虎靈傳說」單元，宋偉恩表示，「有一度念軒一直在誤導我們！」吳念軒解釋，當時耳機一直被工作人員下指令，可能一下需要加速一下需要拖進度，所以他才會出現好像在亂的狀況。

宋偉恩是探員。（圖／映底子）

吳念軒頻頻跟宋偉恩傳出不合，這是兩人10年後再度合作，宋偉恩表示，「看到他出現我超開心！」吳念軒立刻轉過去看著他說：「對啊，10年沒有一起工作了！」兩人的對看讓坐在中間的梁以辰笑說：「幹嘛啊，深情對望！」再度破除了不合的傳言。