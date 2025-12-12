陳漢典曝光婚禮進度「將寄喜帖」 Lulu鬆口想邀邱澤當主持

陳漢典、Lulu以夫妻身分出席喜憨兒喜餅公益活動。（圖／侯世駿攝）

演藝圈甜蜜新人夫妻檔黃路梓茵（Lulu）、陳漢典今（12）日以夫妻身分出席喜憨兒喜餅公益活動，婚後攜手行善意義非凡。兩人近來行程滿檔、工作不斷。被問婚禮準備進度？小倆口笑稱已完成約五至六成，近期正擬定賓客名單，將於不久後寄出喜帖，但桌數依舊保密，怕「講了到時候看起來太空」。

前陣子夫妻倆在社群分享搭乘頭等艙前往日本，今Lulu透露此行正是拍攝婚紗照之旅，後續將陸續公開美照，值得期待。至於伴郎伴娘名單，陳漢典與Lulu表示已有初步人選，但仍在確認中，Lulu更希望「越少越好」，避免臨時反悔的情況再度上演，陳漢典也笑說正在找「不會怕」的朋友擔任重責。

談到婚禮風格，Lulu眼睛一亮，自信預告將以「風情萬種」的新娘形象亮相，由身為設計師的妹妹親自操刀風格。她坦言從小就嚮往可愛公主風，而夫妻兩人在籌備過程中偶有意見不同，但強調彼此都願意溝通、不會固執己見。曾主持邱澤、許瑋甯婚宴的Lulu，被問到主持人安排時，陳漢典還幽默提議「不然請邱澤主持」，讓Lulu笑到合不攏嘴。

