陳漢典曬超厚紅包！小S手寫「維繫婚姻6大招」：一週愛愛4次

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前盛大舉辦婚宴，小S（徐熙娣）與陳漢典合作《康熙來了》多年，曾表示不會出席但會包16000元禮金，當時她受訪被調侃包太少的清醒對話引起討論後，陳漢典今（28）日立刻發出收到紅包照片，感謝小S的祝賀。

小S在厚厚的紅包袋上寫下真心祝福話語，叮嚀陳漢典「跟老婆講話要溫柔、家事你要做、錢各自管好」的維繫婚姻守則，還打趣喊話他：「一週至少做愛4次！」每天都要「稱讚愛妻Lulu」並感恩所擁有的一切。

小S更幽默寫下建議，如果陳漢典不小心惹火Lulu可以這樣做：「老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年。」陳漢典曬出紅包照片，回應喊道：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格！愛你哦。」

陳漢典曬出小S的紅包照。（圖／翻攝自陳漢典Instagram）

陳漢典曬出小S的紅包照。（圖／翻攝自陳漢典Instagram）



