陳漢典模仿皮馬聊始祖！曹西平昔力挺送他皮衣 感嘆：他是永遠的偶像
記者趙浩雲／台北報導
資深藝人曹西平於去年12月29日驟然辭世，享年66歲，消息震驚演藝圈，也讓不少後輩與粉絲深感不捨。曾多次在節目中模仿曹西平的陳漢典，今（10）日出席《黑白大廚：第2季》台版無限料理地獄活動時談起恩師，語氣滿是懷念與感激。
陳漢典透露，自己最難忘的是曹西平送給他的一件紅色皮衣外套，「他說這樣子模仿比較像，這些事情我都記得。」談到是否曾被曹西平責罵，他也笑說：「他一定罵過我，這些事情罵來罵去，但他是永遠的偶像，會留在心中」，並表示這陣子如果有空擋一定會抽空去看看四哥。
其實兩人之間的互動早有紀錄。曹西平2015年曾在社群發文分享，稱陳漢典在《康熙來了》中多次模仿自己，還穿上他送的紅皮衣錄影，「今天四哥又把我的新眼鏡台灣品牌OMG送給漢典了」，文中不僅笑稱漢典模仿超神，也流露出對後輩的欣賞與疼，當時就讓不少粉絲大讚「曹大哥真的好好」、「四哥很照顧新人」。如今曹西平驟然離世，這段昔日互動更顯珍貴。
至於剛與Lulu登記不久的陳漢典將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，日前釋出的富士山婚紗照引發熱烈討論，對此陳漢典表示，還有另一套比較正式，屬於復古正裝的照片還沒公開，會慢慢釋放出來，今天現場岳父母也有到場支持，今年過年勢必會包紅包給岳父母，但金額還需要再討論。
