陳漢典求生欲強大讚Lulu廚藝佳

廚佛瑞德（左起）、陳漢典、阿辰師10日出席《黑白大廚2》台版無限料理地獄活動。（林奕如攝）

陳漢典和Lulu黃路梓茵飛日本拍婚紗照，搭乘航空公司贊助頭等艙機票，但同班機商務艙旅客卻抱怨想用頭等艙廁所被制止，質疑名人優先，陳漢典10日主持《黑白大廚2》台版無限料理地獄活動，他表示：「我完全不知道這件事，看航空公司如何處理，我們就是正常出去拍照、搭飛機，反正公道自在人心，沒關係這事情會過去。」

一聊到老婆的廚藝，陳漢典求生欲爆棚，大讚Lulu很會下廚，「煮東西最重要是心，至於成果怎麼樣，就很主觀，我覺得很好吃。」夫妻最常在家吃清粥小菜，有一次在高雄突然很想念，去超商買白飯加熱水弄成粥，再煎一個荷包蛋撒鹽，就是完美消夜。

陳漢典25日將在台北文華東方酒店舉辦婚宴，預計席開50至60桌，細節跟老婆交流意見，「我算是輔助的功能，女生對於婚宴有自己想法。」升格人夫首過農曆過年，岳父、岳母紅包不能少，他笑說：「會啦，一定會準備，多了家人的感覺。」

陳漢典過去在節目上與曹西平有許多互動，曹西平去年底猝逝，10日靈堂開放弔唁，陳漢典感傷表示：「我們都非常懷念曹大哥，他也很照顧我。」

陳漢典剛出道時模仿唱歌，曹西平在節目《康熙來了》送上禮物鼓勵，陳漢典回憶：「我永遠記得他送我一件紅皮衣外套，說這樣子模仿比較像，我都歷歷在目。」讚曹西平是天生藝人、永遠的偶像留在心中。