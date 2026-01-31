陳漢典當節目導演嘆「錄完不是很開心」 Lulu親揭真實壓力

藝人陳漢典、Lulu黃路梓茵、曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田近來一同主持實境節目《明星製作公司》，在「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元中，邀請好友同樂。而擔任該集節目導演的陳漢典，在拍攝結束後的檢討會坦言「說真的，錄完之後不是很開心」，直指整體流程過於倉促，現場一度兵荒馬亂，公開談及拍攝過程中的混亂與不足。

陳漢典與Lulu在《明星製作公司》挑戰擔任導演與製作人。（圖／TVBS提供）

該集透過抽籤決定職務，黃偉晉首次負責攝影掌鏡工作，內心其實相當緊張，「我一點都不期待，我非常害怕，因為我沒有用過專業相機拍，平常都是用手機錄，所以有一點恐懼。」

隨著拍攝展開，藝人們很快發現理想與現實之間的落差，有限的預算壓縮了製作彈性，臨場的遊戲設計、動線安排與人力配置同時承受考驗，就連導演、製作人與製片都必須一邊下場參與、一邊兼顧幕後流程，現場節奏一度失控，使原本設定的「不准笑」挑戰，反而讓明星們演變成「忙到笑不出來」。

陳漢典、Lulu、曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田一同討論節目內容。（圖／TVBS提供）

相較於節目呈現的輕鬆氣氛，幕後製作過程其實充滿挑戰，陳漢典表示這一集時間很短、預算也相當有限，Lulu則點出創作者最兩難的處境：「製作費1萬塊，還要找朋友、還要點閱率，這根本不可能。」一句話道出節目製作背後的真實壓力，也因此「人脈經營」不僅是主題，更成為這集的關鍵。

曾莞婷心態則顯得相對從容，笑說好友與人脈向來是自己的強項，反而很享受這樣的主題。

楊銘威邀請于美人擔任該集主持人，她更是親自料理美食，為節目增添一大驚喜，同時也感性表示，在沒有任何條件、沒有利益交換的情況下，朋友們仍願意義氣相挺，這件事本身就很感動。

于美人、張睿家、林進、張棋惠、花花、琳妲、Amanda、Juicy助陣《明星製作公司》。（圖／TVBS提供）

而在該集節目中，張睿家、林進、張棋惠、花花、琳妲，以及Amanda與Juicy等人齊聚一堂，讓「現在不准笑」的遊戲創造不少驚喜，也成為本集一大看點。

主持群表示，這次經驗雖然不完美，卻讓他們更清楚看見節目節奏、觀眾反應與製作現實之間的落差。

