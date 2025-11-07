陳漢典登記結婚「地址忘光了！」Lulu爸媽哭成一團：好好待我女兒

陳漢典、Lulu日前登記結婚的紀錄影片曝光，讓人笑中帶淚，十分感動。（圖／IG@sunnygirl800424）

藝人陳漢典和Lulu黃路梓茵，兩人低調交往1年多，才終於官宣認愛，並在10月20日這天登記結婚，成為台灣藝能界最大喜事。7日，Lulu終於釋出兩人前往登記結婚的紀錄片，結果過程笑料百出，陳漢典還一度緊張到忘記自家地址，讓大家笑到不行。

Lulu終於在YouTube曬出新片，和大家分享夫妻倆登記結婚時的爆笑全紀錄，結果兩人十分茫然，還需要旁邊親友的指示，才知道要怎麼做，笑稱「因為我們沒有結婚過！我們不知道！」

好笑的是，夫妻倆準備好的照片，頭全是歪的，當場被櫃檯人員退貨；在寫結婚登記書時，還一度看不懂「統一編號」選項，緊張到問櫃台才知道要填寫身分證字號。其中，陳漢典更一度緊張到手發抖，不知道什麼是戶籍地，就連自家地址都忘記，還要Lulu的提醒，讓親友們笑到不行，「怎麼緊張到變文盲啊？」

陳漢典、Lulu準備換身分證的照片，卻被當場退貨。（圖／IG@sunnygirl800424）

此次見證的人，除了典爸典媽、Lu爸Lu媽以外，還有藝人Amanda、Juicy、許哲珮，以及王牌經紀人陳鎮川等，親友團十分龐大。陳鎮川還特別送上「金色小鏟子」祝福兩位早日鏟子，以及印有「永浴愛河」的紅色喜氣枕頭，誠意滿滿。

不過，見到女兒和女婿正在登記結婚的背影，卻讓Lu媽不禁感動落淚，「女兒有配偶欄了啦，感覺不一樣了！」害得Lu爸在旁直呼，「拜託你克制一下好不好！你掉（淚）我也掉了！」結果弄到Lulu也哽咽，變成一家三口都在哭。

Lu媽也趁機爆料，陳漢典在前天晚上還跟她說高興到睡不著，接著拍拍女婿的肩膀說到，「好好的待我們家女兒，名字弄上去就不一樣了，肩膀又多一個責任了，身分不一樣了。」整個過程笑中帶淚，令人欣慰又感動。

影片曝光後，大家紛紛留言「這是近期娛樂圈發生所有事裡最棒的事！」、「全世界都好祝福你們呀，恭喜恭喜」、「從頭開始就姨母笑到尾~」、「雙方的爸爸媽媽都好可愛」、「對著螢幕哭了是正常的嗎？太感動了！怎麼樣都要留言祝福你們幸福快樂」。

