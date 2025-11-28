陳漢典確定接下新北歡樂耶誕城主持棒 和新手人夫曾子余「升級打怪」

【緯來新聞網】主持人曾子余接下「新北歡樂耶誕城」主持重任，新北市政府觀光旅遊局今（28日）舉辦卡司公布記者會，公布巨星耶誕演唱會19組重磅華麗演出卡司，而身兼演唱會主持人及表演卡司的陳漢典更驚喜現身卡司公布記者會，與朵拉 謝雨芝，共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒。聊到今年都晉升為「人夫」身分，曾子余和陳漢典也笑稱有種「升級打怪」的感覺，兩人並承諾將在兩日的巨星耶誕演唱會中發揮最佳默契，卯足全力、使出渾身解術，帶領全場High翻新北歡樂耶誕城。

曾子余和陳漢典接下「新北歡樂耶誕城」主持。（圖／TVBS提供）

首次與主持界前輩陳漢典搭檔的曾子余，一登場就展現滿滿活力，更主動向對方請教主持心法與臨場應變技巧，兩人互動自然又逗趣，令現場笑聲不斷。除了擔任主持人，此次多了一個表演卡司身分的陳漢典，一站上台便興奮笑喊「巨星耶誕演唱會是他活著的動力！」而今年演唱會的舉辦日期也別具巧思，也希望12月13日、14日能夠和大家過耶誕節「一生一世」。



12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，將以獨特嗓音與舞臺魅力掀起全場共鳴，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，將帶來一連串為新北歡樂耶誕城特別精心設計安排的演出內容，搭配如痴如醉的「韋式情歌」，將瞬間掀起全場大合唱；12月14日則由「超人氣Z世代天團」告五人開場，極具感染力的舞臺魅力，勢必瞬間點燃現場氣氛，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首K歌金曲，勢必帶動現場歌迷大合唱。



除此之外，演唱會重量級的演出陣容還包括F.F.O、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂 吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，搭配國際級舞臺設計與聲光效果，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮。

