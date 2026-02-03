陳漢典突爆「椎間盤突出」昔全身傷沒人在乎 熱血尬舞大學生

陳漢典親自下場與選手尬舞。（圖／民視提供）





「114年全國大專校院熱舞大賽」邁入第15年，晉級八強的選手們使出渾身解數爭取奪冠，經過一整天的激烈競爭，剛成為人夫的主持人的陳漢典提到自己以前就是熱舞社，跳到椎間盤突出，以前練舞全身都是傷都沒人在乎，看到熱舞大賽同學們跟他一樣對舞蹈這們有熱忱，不由得全身沸騰high起來，

陳漢典說：「比賽的名次不是最重要的，最重要的就是要被大家記住，你要如何同中求異，陳漢典親自下場與選手同台熱舞，完全沒有在客氣，直接把現場氣氛帶到最高點。陳漢典也笑說，自己過去也是從舞蹈比賽一路走來，還曾拿過比賽亞軍，並鼓勵年輕舞者：「真正會被記住的，不只是名次，而是你站在舞台上的態度！」一番話讓現場掌聲不斷。

經過一整天的激烈競爭，各組別冠軍終於揭曉。「排舞組」冠軍由「VXN」奪下，憑藉高完成度與強烈舞台魅力，成功征服全場；「All Style 3on3 Battle」冠軍則由「Waxizhengmei」勝出，展現驚人默契與即興實力；霹靂舞1對1男、女子組冠軍也分別由「彭邦安」與「郭恩如」拿下，為賽事劃下最高潮的句點。主辦單位表示，希望透過全國大專校院熱舞大賽，讓更多年輕舞者站上舞台、被看見，也讓街舞文化在校園持續發光。



