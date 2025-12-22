陳漢典羞曝1月婚宴進度！放閃「約會Lulu」招數 被虧為老婆拆牙套

陳漢典22日出席《百分之一相對論》首播記者會。（池宗玲攝）

陳漢典、Lulu黃路梓茵將於1月舉辦婚宴，陳漢典今（22日）和黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本、吳念軒、鄭茵聲、周曉涵、喬瑟夫、鄭煒齡Rin、温昇豪、孫沁岳、姚以緹、MAX、蔡南雲、林采婕、蔡昀希、馮庭揚、潘永安、陳品瑄、陳彥君、曹芯瑜、陳家毅出席實境節目《百分之一相對論》首播記者會，透露婚宴籌備進度。

陳漢典今日現身，氣色頗佳，被虧公布戀愛、結婚後整個人都不一樣了，他也笑著以「容光煥發」形容現在的自己。他今頻被追問婚宴日期，低調地不願透露，頻說一定會提早跟大家分享；關於桌數，他則表示，已經在陸續邀請賓客，婚宴當天約莫有6、70桌。

廣告 廣告

潘君侖（左起）、梁以辰、陳漢典、黃偉晉、本本、宋偉恩6位探員22日出席《百分之一相對論》首播記者會。（池宗玲攝）

參與第二單元「歡迎來到黎明別館」演出的（固定角色）NPC周曉涵，第一次嘗試密室逃脫的實境節目，事前特別找好友們一起去玩密室逃脫，她笑言：「結果現在很上癮，常去玩」。

導演郭方儒（左起）、喬瑟夫、周曉涵、鄭煒齡Rin主演第二單元「歡迎來到黎明別館」。（池宗玲攝）

陳漢典認為，玩密室逃脫很可以增加肢體接觸，結果話一說完就反被問有沒有用找Lulu一起玩過密室，他透露Lulu不敢玩密室，「而且我不用這種招數的！」接著害羞表示，「我們沒有什麼啦，我們都很日常」，大方放閃。

《百分之一相對論》集結多位演員。（池宗玲攝）

而他過去配戴牙套多年，大約在一年多前就卸除未再使用，這時間正好符合他與Lulu的戀愛時間，讓他話一說完就又被現場媒體笑虧是不是為了談戀愛方便才拿掉牙套。

更多中時新聞網報導

振興醫院普發2萬 年終6個月

自律神經失調 AI輔助檢測

機車未投保強制險 恐註銷牌照