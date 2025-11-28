陳漢典被催生「馬寶寶」！ 侯友宜送金鏟子下通牒：接主持要先當爸爸

陳漢典、曾子余一同出席「巨星耶誕演唱會」卡司公布記者會。（圖／常朝貴攝）

陳漢典、曾子余今（28日）出席「巨星耶誕演唱會」卡司公布記者會，新北市長侯友宜驚喜送上「大、小金鏟子」各一組，寓意祝福兩位人夫早生貴子。陳漢典現場向侯市長請教婚姻經營之道，侯友宜笑回自己只堅持兩件事：第一是要他和太太Lulu「趕快生小孩啦」，更半開玩笑威脅：「明年想再主持耶誕城，就要先生娃！」第二則提醒他要當個好丈夫，「錢都給Lulu管，男人講話要算話。」陳漢典也爽快允諾：「結婚後我的就是她的，她的也還是她的。」

今記者會宣布由陳漢典、謝雨芝、曾子余接下「巨星耶誕演唱會」主持重任。被侯友宜催生「馬寶寶」的陳漢典提到生子計劃，笑說順其自然，「如果真的來了，也算是很棒的耶誕禮物」，他透露與Lulu確實有討論，但因雙方工作滿檔，需要更縝密安排。談及婚後首個耶誕節，他希望能與太太一起看場電影，但耶誕禮物仍未決定，「她風格太強烈，要買到她喜歡的真的不簡單」。

「巨星耶誕演唱會」將於12月13、14日連兩晚登場。13日「音浪狂潮」邀麋先生、薛恩、F.F.O、李東軒、芒果醬、小樂吳思賢、Ozone、安心亞演出，韋禮安壓軸；14日「經典再現」則由告五人、王ADEN、鼓鼓呂思緯×蕭秉治、HUR+、J-Sheon、婁峻碩、高爾宣、熊仔接力，最終由動力火車壓軸，為兩日活動畫下最完美句點。

陳漢典（左）向新北市長侯友宜請教婚姻經營之道。（圖／常朝貴攝）

