陳漢典誇Lulu性感火辣撒喜帖備戰婚宴

陳漢典（左）、Lulu在12日一起出席喜憨兒喜餅代言記者會。（池宗玲攝）

10月登記結婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵12日連袂出席喜憨兒喜餅代言活動，將於明年1月底補辦婚宴的2人，昨透露婚禮進度約5、6成，近期正確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，「桌數從40桌到80桌都有可能」。

Lulu前陣子擔任許瑋甯、邱澤婚禮主持人，表現讓人印象深刻，是否會自己主持婚禮？陳漢典昨大喊：「沒有新娘新郎還在主持的啦。」並開玩笑提議要請許瑋甯、邱澤擔任主持人；他們也透露，已邀請朋友擔任伴郎、伴娘。

陳漢典坦言，2人籌備婚宴過程中，難免發生意見紛歧，但彼此不會堅守自我立場，而是互相低頭溝通、互相尊重。

夫妻倆日前到日本拍婚紗，留下許多美照，之後會陸續公布，Lulu昨以「風情萬種」形容自己的婚紗照風格，性感、可愛風都能駕馭，「我要讓他覺得娶我像娶80個女人」，陳漢典則在旁甜讚：「她絕對是火辣、性感集一身。」

陳漢典、Lulu每年都是尾牙主持的熱門人選，明年1月舉辦婚宴恰逢尾牙季，會犧牲賺錢機會？小兩口有默契地說，不會漏接任何一場尾牙，也透露已有多家廠商邀請夫妻檔一起主持。