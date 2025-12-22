陳漢典認「不用招數」擄獲Lulu心 曝婚宴進度「席開70桌」

陳漢典出席實境節目《百分之一相對論》首播記者會，透露婚宴目前籌備進度。（圖／常朝貴攝）

陳漢典、黃路梓茵（Lulu）將於明年1月舉辦婚宴，先前小倆口笑稱已完成約五至六成，以開示擬定賓客名單，將於不久後寄出喜帖。今（22日）陳漢典和黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本、吳念軒、鄭茵聲、周曉涵、喬瑟夫、鄭煒齡、温昇豪、孫沁岳、姚以緹、MAX、蔡南雲、林采婕、蔡昀希、馮庭揚、潘永安、陳品瑄、陳彥君、曹芯瑜、陳家毅等人，一同出席實境節目《百分之一相對論》首播記者會，再度透露婚宴籌備進度。

陳漢典和黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本、吳念軒、鄭茵聲、周曉涵、喬瑟夫、鄭煒齡、温昇豪、孫沁岳、姚以緹、MAX、蔡南雲、林采婕、蔡昀希、馮庭揚、潘永安、陳品瑄、陳彥君、曹芯瑜、陳家毅等人，一同出席實境節目《百分之一相對論》首播記者會。（圖／常朝貴攝）

陳漢典今日現身，氣色頗佳，被虧公布戀愛、結婚後整個人都不一樣了。他笑著以「容光煥發」形容現在的自己，透露這一年把隱形牙套拆掉，之前是戴了10年，所以拆下來有容光煥發的感覺。至於婚宴日期？陳漢典仍低調地不願透露，頻說一定會提早跟大家分享；關於桌數，他則表示，已經在陸續邀請賓客，婚宴當天約莫有6、70桌。

廣告 廣告

周曉涵在《百分之一相對論》第二單元「歡迎來到黎明別館」中扮演媽媽，不過她強調自己節目中的女兒是領養的，在這個戲嘗試蠻多的，為戲獻出穿和服的體驗。而《罪後真相》導演陳奕甫先前被拍到自由進出周曉涵香閨，今被問及現況，周曉涵表示「就是朋友」。

此外，參與演出的（固定角色）NPC周曉涵，第一次嘗試密室逃脫的實境節目，事前特別找好友們一起去玩密室逃脫，她笑言：「結果現在很上癮，常去玩。」

陳漢典也認為，玩密室逃脫很可以增加接觸，結果反被問有沒有用過這招、找Lulu一起玩過密室，他透露Lulu不敢玩密室，「而且我不用這種招數的」，接著又表示，「我們沒有什麼啦！都很日常」，大方放閃。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

遭刺殺亡「騎士也是英雄」！ 網淚別忘了他：還揮手叫警察抓嫌犯

手搖飲「大露LOGO」挨轟道歉難止血 「最強珍奶股」跌半根逾7％

犯案前一天戶頭僅剩39元！張文帳戶乾淨單純 母每季匯3萬