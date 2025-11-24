陳漢典說什麼Lulu都可以完美接住 曾莞婷、偉晉翻白眼：好了可以了！

《明星製作公司》由Lulu黃路梓茵領軍，帶領陳漢典、曾莞婷、楊銘威、偉晉和風田一同主持，6人從幕前轉幕後，親自執行每一個職位的工作，像是他們自己舉辦記者會，親自擔任公關發邀請函等，24日由陳漢典、曾莞婷擔任公關，上禮拜兩人便親自打電給記者，邀請大家今天前來記者會，兩人也站在門口擔任媒體接待，相當稱職。

陳漢典、Lulu聊太無聊的話題，偉晉跟曾莞婷在後座翻白眼。（圖／記者裴璐攝）

這是陳漢典和Lulu婚後第一個合作的節目，曾莞婷表示，她跟偉晉有次坐在後座，陳漢典開車，Lulu坐在副駕，兩人聽夫妻倆對話聽到翻白眼，「他們常開自己的小框，很像在約會，但是我們其他人坐在後座會覺得，好了可以了沒？我們不想要聽這些！」Lulu解釋，兩人也不是甜言蜜語，就是很日常的對答，曾莞婷認同地表示，「這麼無聊的話題也可以聊很久，什麼都可以接！」

曾莞婷表示，每次都是陳漢典開無聊的話題，Lulu就都會接住。Lulu大笑舉例，前幾天去加油站，陳漢典說：「這間加油站有點黑耶有點破舊！」她回對方，沒關係油是好的就好，她自嘲，「這樣也要回！」不過Lulu表示，這就是生活，不管陳漢典說什麼，他都會努力接住並解給予情緒價值，「這會讓後座的朋友覺得，這也要聊？」

