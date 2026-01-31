陳漢典錄影罕變臉！「預算剩一萬」節奏失控：不是很開心

導演陳漢典與製作人Lulu皆表示這集製作困難。（圖／TVBS提供）





實境節目《明星製作公司》電視版獨家播出曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田六人共同製作網路影片的幕後過程。最新一集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元，讓明星們找來好友同樂。

然而在歡樂畫面背後，製作現場其實承受不小壓力，這集的導演陳漢典在拍攝結束後的檢討會上坦言，這次錄影「說真的，錄完之後不是很開心」，直指整體流程過於倉促，現場一度兵荒馬亂，罕見公開談及拍攝過程中的混亂與不足。

廣告 廣告

本集六位明星抽籤決定職務，挑戰不同於以往的幕後角色。黃偉晉首次負責攝影掌鏡工作，內心其實相當緊張，他說：「我一點都不期待，我非常害怕，因為我沒有用過專業相機拍，平常都是用手機錄，所以有一點恐懼。」

儘管製作過程兵荒馬亂，眾人仍交出亮眼成績單。（圖／TVBS提供）

儘管製作過程兵荒馬亂，眾人仍交出亮眼成績單。（圖／TVBS提供）

隨著拍攝展開，明星們很快發現理想與現實之間的落差，有限的預算壓縮了製作彈性，臨場的遊戲設計、動線安排與人力配置同時承受考驗，就連導演、製作人與製片都必須一邊下場參與、一邊兼顧幕後流程，現場節奏一度失控，使原本設定的「不准笑」挑戰，反而讓明星們演變成「忙到笑不出來」。

相較於節目呈現的輕鬆氣氛，幕後製作過程其實充滿挑戰，陳漢典表示這一集時間很短、預算也相當有限，Lulu則點出創作者最兩難的處境：「製作費一萬塊，還要找朋友、還要點閱率，這根本不可能。」一句話道出節目製作背後的真實壓力，也因此「人脈經營」不僅是主題，更成為這集的關鍵。

對此，曾莞婷心態則顯得相對從容，她自信笑說，好友與人脈向來是自己的強項，反而很享受這樣的主題。楊銘威也為此率先邀請于美人擔任本集主持人，她更是親自料理美食，為節目增添一大驚喜，楊銘威感性表示，在沒有任何條件、沒有利益交換的情況下，朋友們仍願意義氣相挺，這件事本身就很感動。



【更多東森娛樂報導】

●星二代海邊大解放！小S大女兒「透視裝全看光」辣翻了

●嘻小瓜包6600挨酸全場最少！陳漢典、Lulu回應了 真實反應曝

●姚元浩、鬼鬼錄影爆口角！情緒失控險動手嗆：真的想揍妳

