陳漢典閃婚Lulu！王偉忠激讚「像個大人了」：找到人生定海神針
記者宋亭誼／台北報導
舞台劇《明星養老院》2.0 即將於11月8日、9日再度到高雄文化中心至德堂演出，目前正熱鬧排練中。新婚的陳漢典把劇本中養老院的「共居空間」頻頻說成「同居空間」，監製王偉忠笑說：「漢典！你不要因為終於可以合法同居，就改台詞！」王偉忠表示，漢典結婚之後，人變得很穩定，真的變大人了。
陳漢典演出《明星養老院》5年，他飾演專門觀察分析銀髮族生活型態的研究人員，進入這所只住明星的養老院裡，與曾紅極一時的大明星真心交往，互相關懷，陪著大家共度難關。這五年來演藝圈變化很大，陳漢典也從單身身份、變成已婚人夫，一同演出的方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠與網紅娘娘也都紛紛恭喜，郎祖筠調皮地在排練時哼唱結婚進行曲的配樂，迎接陳漢典講出劇中的開場白，現場一片歡樂、喜氣洋洋。
監製王偉忠表示，陳漢典在影劇圈這麼多年，主持、唱歌、演戲也演電影，一直摸索方向，他也看到這些年漢典一直在變化，而LuLu則一直比較穩定。兩人交往結婚之後，王偉忠說，「漢典找到LuLu，就是找到人生的定海神針，人生有了基石，像個大人了！」
王偉忠最近請這對小夫妻吃飯，LuLu先到，漢典因為還有工作、稍晚到場，王偉忠透露，LuLu談話間常常提到「我先生」，看得出兩人用心經營事業也用心經營家庭，他發現漢典還變帥了！真的很為他開心。
更多三立新聞網報導
王子變小王！昔被問粿粿婚變「冷臉不回應」 網酸爆：做賊心虛
被封演藝圈發電機！楊千霈宣布離婚9個月 認了告誡孩子：別閃婚
曾敬驊二度合作李沐！寒流開拍「敬業含冰塊」上山野營斷網一週
乳癌惡化第四期！50歲女星離婚14年尪 驚爆「賤賣家電籌醫藥費」
其他人也在看
陳昇力挺人生必當兵原因 曝軍樂隊同袍吹到「脫肛、便血、尿在褲子裡」
陳昇第31次的跨年演唱會「我不是搖滾歌手」將登場，已經成為他與粉絲之間的一個跨年傳統。今天記者會不僅剛好是重陽節、也是他66歲生日，他透露去年跨年演唱會結束下台時，就被告知孫女提早出生，「我已經唱到頭暈眼花，沒辦法再昏倒了。」他也笑說自己的歌不適合放給孫女聽，「我的東西比較折磨人，她18歲再來聽，因為我不是甜蜜的歌手，我的歌比一般人的歌憂愁一點。」鏡報 ・ 16 小時前
10年好友昇華戀人！章廣辰爆熱戀9m88 經紀人說話了
男星章廣辰今（29）日遭週刊爆料戀情，對象則是10年好友9m88。兩人被目擊在周興哲演唱會親密勾手、碰肩，戀情因此曝光。報導中提到，9m88出道以來感情生活低調，始終被視為「緋聞絕緣體」；章廣辰的感情路則是一波多折，還曾公開說過自己被劈腿、戴綠帽，如今遭爆熱戀9m88，章廣辰經紀人也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
影／Lulu新婚就上演吵架大戲 陳漢典甜喊：妳是我每天起床的動力
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤「李國修紀念作品《半里長城》笑噴版」開演在即，屏風表演班在社群平台陸續釋出排練花絮，21日排練時，眾人為Lulu與陳漢典送上...FTNN新聞網 ・ 1 天前
閃兵風暴! Energy損失近億元 "5566全當過兵"被封典範
生活中心／綜合報導閃兵爭議延燒，演藝圈風雲變色，男團Energy、棒棒堂都有成員都被列入名單，其中，Energy演藝活動全面停擺，連明年進軍中國市場的規劃也暫緩，業界估算損失近億元，不過，5566全員都當過兵，被封為是典範，王仁甫受訪謙虛地說，"這是義務，沒什麼值得稱讚"。民視 ・ 18 小時前
「真愛默默守在身邊」好友變情人！ 星CP閃婚消息震驚演藝圈
9m88和相處超過10年的好友章廣辰爆出戀情，從友情慢慢醞釀，也互相了解，成了一段佳緣，在此之前，則有Lulu和陳漢典這對多年搭檔宣布結婚，兩人是因為毫無風聲而讓眾人驚訝不已。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
林思廷被綁竟喊「再緊一點」！狄志杰黑化氣場太強 沒人敢靠近
《看看你有多愛我》今（29）日舉行上檔媒體茶敘，導演葉天倫率領林思廷、狄志杰、李宗霖出席，三位演員以劇中角色造型亮相，林思廷與李宗霖重新穿上制服，展現青春氣息、毫無違和感；狄志杰則以頹廢造型現身，渾身散發強烈氣場，讓林思廷與李宗霖忍不住笑稱「不敢靠近」，現場互動趣味十足。鏡報 ・ 11 小時前
59歲坣娜「真實死因謎」！疑似「不敵胰臟癌」離世
娛樂中心／于士宸報導過去以〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典情歌走紅的「情歌女王」坣娜，自2017年嫁給身家逾280億元的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸淡出演藝圈，專注於瑜伽事業。然而，今日（29）網上卻流出多種傳聞，指她疑似因紅斑性狼瘡、腦癌等疾病病逝，甚至有消息稱她最終因胰臟癌離世。消息持續延燒，截至目前，相關說法仍在網路上廣為流傳。民視 ・ 11 小時前
陳昇「當兵就像一道菜」 目睹同袍脫肛血尿
陳昇昨（10╱29）舉辦第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」記者會，談到近來演藝圈閃兵連環爆，他以過來人的經驗分享：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味，增添不同經歷。對我來說，人生的各種體驗都想要嘗試，當時當兵加入軍樂隊讓自己學會演奏伸縮喇叭，也交了許多好友。」不過也有辛苦的地方，他透露有同袍因用錯力量，吹太大力導致脫肛、血尿。太報 ・ 8 小時前
李洙赫還在台灣！「低胸配帥錶」來跑趴 王子爆當小王...蕭敬騰老婆經紀人低調回應了
李洙赫還在台灣！「低胸配帥錶」來跑趴 王子爆當小王...蕭敬騰老婆經紀人低調回應了娛樂星聞 ・ 10 小時前
李洙赫台北跑趴「想當AP家人」 被猜滯台等GD唱大巨蛋
韓國「江南太子」李洙赫10月24日才現身「2025臺北時裝週」活動，今（10╱29）則帥氣出席瑞士名錶AP（Audemars Piguet）150周年Royal Oak Offshore Sunset Cocktail Party，7月也朝聖「BIGBANG」隊長G-DRAGON（GD，權志龍）小巨蛋演唱會的他，本周六、日是否會到大巨蛋為GD巡演應援也成為焦點。太報 ・ 11 小時前
大女兒近照曝光瀏海消失超美！ 小S留言「誰那麼會生啦」網友笑：林志玲？
大女兒近照曝光瀏海消失超美！ 小S留言「誰那麼會生啦」網友笑：林志玲？娛樂星聞 ・ 1 天前
川普預告習川會近4小時「對所有人都好」 陸未曝會否見高市
美國總統川普和大陸國家主席習近平證實將在南韓亞太經濟合作會（APEC）會晤，川普預告本次「習川會」將進行3小時至4小時，而且對全世界許多方面都有好處，陸方則僅證實雙方會晤消息。中天新聞網 ・ 11 小時前
Y’s Day「週三青年日」第129場 「當我們談論政治與中國」
即時中心／綜合報導今（29）日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch：美國台灣觀測站等單位等團體，共同於線上直播舉辦Y’s Day「週三青年日」第129場（「認識中國」系列第32場），主題：「當我們談論政治與中國：從展覽現場到公共討論」。民視 ・ 11 小時前
友達：今年是表後儲能元年 有利離尖峰穩定供電
（中央社記者潘智義台北2025年10月29日電）友達(2409)能源事業群總經理林恬宇今天表示，今年開始儲能市場會比較成熟，「表後儲能」、「光儲合一」是兩大趨勢；將有利於台電維持電網軔性，在離尖峰時段穩定供電的需求。2025智慧能源週今天登場，林恬宇指出，今年「表後儲能」市場需求大增，可望成為「表後儲能」市場元年，即工業大戶、資料中心等用電大戶在廠區裡建置儲能系統，調節能源使用時間與量，在離峰時儲電，尖峰時放電使用，連續調節後，產生的經濟優勢。林恬宇說明，除了用電大戶儲能，也有針對能源業者的儲能市場，如風力發電、太陽光電業者透過儲能系統，做到「光儲合一」。太陽能發電的時段多在夏季的中午，可以把當時所發電力先儲存，待傍晚再輸出。他認為，唯一能平衡電網離尖峰供電的方式，就是大量使用儲能系統，看好台灣在電網建構、軔性的儲能需求。他解釋，台灣現在已投資14GW太陽能，約當投資金額超過新台幣7000億元，全部用民間資本。政府推再生能源，導入民間資金，公股銀行對這些投資進行融資，台灣才有10%至12%的再生能源發電量。在產業需要使用綠電幫助外銷產品情況下，風電、太陽能是目前技術性掌握度最高的兩種再中央社財經 ・ 14 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 15 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 19 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 16 小時前