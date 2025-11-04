陳漢典驚嘆推理實境節目下重本 黃偉晉驚：室逃脫可以這樣玩？
【緯來新聞網】陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本主持沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，節目在試播集播出後獲得好成績之下，讓播出平台和製作方更有信心，因次砸下重金打造全新的第一季，包含了四個故事單元，「月明村的虎靈傳說」、「歡迎來到黎明別館」、「梅花梅花幾月開」和試播集「川弜築舍失蹤事件」也將全面重製，光場景就耗資近千萬，讓節目世界觀中的科幻元素更逼近現實，也讓探員陳漢典驚嘆「這次真的是下重本，相信觀眾會跟我們一樣，看到很多場景還有機關都會嚇一跳。」探員黃偉晉也在幕後受訪時坦言「不敢相信一個密室逃脫節目可以這樣玩！超誇張！」
陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本主持推理實境節目《百分之一相對論》。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）
《百分之一相對論》今（4日）推出前導預告，曝光單元角色NPC包含喜翔、伊正、馬力歐、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫扮相曝光。導演郭方儒透露這次開啟全新的節目型態，希望帶給觀眾不一樣的體驗，他表示「要結合戲劇和實境綜藝的型態，融入推理、密室逃脫、劇本殺的元素本身就是要做很大的挑戰，要怎麼跟演員解釋他們來演的故事和實境現場之間的關係？要如何在主持群擔任探員解謎卡關時不喊卡的方式推進劇情？要怎麼讓在現場解謎的探員和演員都很融入、沉浸不出戲的完成節目？這些都是龐大的壓力。」
陳漢典驚嘆節目下重本，看到機關逼真程度嚇到。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）
執行製作人江芷婷坦言實境拍攝就是等於當天交考卷，無懸念的上戰場，「戰場常常會出現很多意外，愛吃的主持人把道具吃光、謎題解得太快拍攝時長不夠等等⋯⋯都要隨時解決，很考驗團隊的應變能力。」製作人郭彥伶笑說這真的是瘋子才會做的節目，「這個節目型態太特殊，要看一群主持人、演員在一個世界觀框架中，解開各種懸案、謎題，還要讓觀眾入戲，加上娛樂感，光要跟演員還有主持人解釋這個概念就花我們不少時間跟力氣。」
首度挑戰實境節目NPC角色，周曉涵、RIN母女檔扮相曝光。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）
《百分之一相對論》試播集在LINE TV還有YouTube雙平台上皆創下優異的觀看成績。由於節目結合了劇本殺以及密室逃脫的元素，因此節目會邀請演員去詮釋每個單元中的劇情部分，主持群探員們會在解謎過程中遇見由這些演員演出的單元故事角色，他們也會以角色身份和探員進行互動並適時提供解謎線索。試播集請到金鐘硬底子許效舜、苗可麗擔任重要關鍵角色，詮釋「川弜築舍失蹤事件」中的詭異夫妻，帶動貫穿整個故事軸線，金鐘影后苗可麗化身神秘民宿老闆娘，詭譎神經質氛圍讓探員不寒而慄，在節目中成功讓幾位主持群探員從現實生活中立刻進入密室逃脫的情境中。
節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。
