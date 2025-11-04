陳漢典驚「密室逃脫場景8位數」 黃偉晉直呼超誇張：不敢相信

陳漢典（左）被逼真機關震懾到。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本擔任時空探員，喜翔、伊正、馬力歐、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫負責單元角色NPC的全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（4日）推出前導預告。原先也是演出要角之一的廖允杰（小杰），因為閃兵爭議，製作人決定以在不影響流暢度的情況下刪減。

陳漢典聽聞光場景就耗資近千萬元，驚嘆：「這次真的是下重本，相信觀眾會跟我們一樣，看到很多場景還有機關都會嚇一跳」，黃偉晉也直言：「不敢相信一個密室逃脫節目可以這樣玩！超誇張！」

《百分之一相對論》4日推出前導預告。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

喜翔首次挑戰實境節目。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

導演郭方儒透露，這次開啟全新的節目型態，希望帶給觀眾不一樣的體驗，「要結合戲劇和實境綜藝的型態，融入推理、密室逃脫、劇本殺的元素本身就是要做很大的挑戰，要怎麼跟演員解釋他們來演的故事和實境現場之間的關係？要如何在主持群擔任探員解謎卡關時不喊卡的方式推進劇情？要怎麼讓在現場解謎的探員和演員都很融入、沉浸不出戲的完成節目？這些都是龐大的壓力。」

馬力歐在《百分之一相對論》單元角色扮相曝光。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

伊正扮相曝光。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

執行製作人江芷婷坦言，實境拍攝就是等於當天交考卷，無懸念的上戰場，「戰場常常會出現很多意外，愛吃的主持人把道具吃光、謎題解得太快拍攝時長不夠等等，都要隨時解決，很考驗團隊的應變能力。」製作人郭彥伶笑說，這真的是瘋子才會做的節目，「這個節目型態太特殊，要看一群主持人、演員在一個世界觀框架中，解開各種懸案、謎題，還要讓觀眾入戲，加上娛樂感，光要跟演員還有主持人解釋這個概念就花我們不少時間跟力氣。」

《百分之一相對論》試播集邀請「金鐘主持人」許效舜、苗可麗擔任重要關鍵角色，詮釋「川弜築舍失蹤事件」的詭異夫妻，貫穿整個故事軸線，詭譎神經質氛圍讓探員不寒而慄。

韓瑜首次挑戰實境節目的單元角色NPC。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

這次砸下重金打造全新的第一季，邀請喜翔、伊正、馬力歐、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫拍攝「月明村的虎靈傳說」、「歡迎來到黎明別館」、「梅花梅花幾月開」和全面重製的「川弜築舍失蹤事件」共四個故事單元，總共12集；製作人郭彥伶保證，「這次經過試播集的經驗，全面提升了硬體和劇本、演員等等的規模。」

《百分之一相對論》故事背景設定於來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，還原百分之一的真相。探員們將一起闖過第一季的3個時空亂流；2026年1月4日起，每周日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每周六晚上10 點在三立都會台播出。

