陳漢典驚「密室逃脫場景8位數」 黃偉晉直呼超誇張：不敢相信
由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本擔任時空探員，喜翔、伊正、馬力歐、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫負責單元角色NPC的全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（4日）推出前導預告。原先也是演出要角之一的廖允杰（小杰），因為閃兵爭議，製作人決定以在不影響流暢度的情況下刪減。
陳漢典聽聞光場景就耗資近千萬元，驚嘆：「這次真的是下重本，相信觀眾會跟我們一樣，看到很多場景還有機關都會嚇一跳」，黃偉晉也直言：「不敢相信一個密室逃脫節目可以這樣玩！超誇張！」
導演郭方儒透露，這次開啟全新的節目型態，希望帶給觀眾不一樣的體驗，「要結合戲劇和實境綜藝的型態，融入推理、密室逃脫、劇本殺的元素本身就是要做很大的挑戰，要怎麼跟演員解釋他們來演的故事和實境現場之間的關係？要如何在主持群擔任探員解謎卡關時不喊卡的方式推進劇情？要怎麼讓在現場解謎的探員和演員都很融入、沉浸不出戲的完成節目？這些都是龐大的壓力。」
執行製作人江芷婷坦言，實境拍攝就是等於當天交考卷，無懸念的上戰場，「戰場常常會出現很多意外，愛吃的主持人把道具吃光、謎題解得太快拍攝時長不夠等等，都要隨時解決，很考驗團隊的應變能力。」製作人郭彥伶笑說，這真的是瘋子才會做的節目，「這個節目型態太特殊，要看一群主持人、演員在一個世界觀框架中，解開各種懸案、謎題，還要讓觀眾入戲，加上娛樂感，光要跟演員還有主持人解釋這個概念就花我們不少時間跟力氣。」
《百分之一相對論》試播集邀請「金鐘主持人」許效舜、苗可麗擔任重要關鍵角色，詮釋「川弜築舍失蹤事件」的詭異夫妻，貫穿整個故事軸線，詭譎神經質氛圍讓探員不寒而慄。
這次砸下重金打造全新的第一季，邀請喜翔、伊正、馬力歐、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫拍攝「月明村的虎靈傳說」、「歡迎來到黎明別館」、「梅花梅花幾月開」和全面重製的「川弜築舍失蹤事件」共四個故事單元，總共12集；製作人郭彥伶保證，「這次經過試播集的經驗，全面提升了硬體和劇本、演員等等的規模。」
《百分之一相對論》故事背景設定於來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，還原百分之一的真相。探員們將一起闖過第一季的3個時空亂流；2026年1月4日起，每周日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每周六晚上10 點在三立都會台播出。
其他人也在看
陳漢典驚嘆推理實境節目下重本 黃偉晉驚：室逃脫可以這樣玩？
【緯來新聞網】陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本主持沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相緯來新聞網 ・ 4 小時前
Elly卸「厭世臉」氣場全開 網嗨：美到小S抓狂
Elly卸「厭世臉」氣場全開 網嗨：美到小S抓狂EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
李鴻其結婚情定《浪姐》王紫璇 放閃「成了彼此不可替代的人」
35歲男星李鴻其與32歲大陸女星王紫璇感情穩定，今（3）日兩人宣布結婚，藉由登上最新一期《紅秀GRAZIA》時尚雜誌封面宣布結婚喜訊。李鴻其感動表示：「在這段婚姻裡，我們一起創作、一起成長，然後慢慢成了彼此生活裡不可替代的人。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
天后闆妹出手了！才親邀范姜彥豐現身直播 霸氣送上「豪華大禮」
明星夫妻檔范姜彥豐與粿粿離婚糾紛持續延燒，范姜彥豐昨（3）日無預警現身網紅「天后闆妹」直播，這也是他風波後首次公開亮相，近況與狀態吸引一票直播觀眾關注。闆妹透露，她和范姜彥豐相識已久，看到好友遭逢婚變令她相當心疼，於是決定邀請范姜彥豐擔任自家洗髮精品牌的年度代言人，希望他能早日走出低潮。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿粿沒邊界爭議「摟腰片段燒到曹佑寧」 今首度開口回應
曹佑寧今（3日）出席三立集團內容創新發布會，雖是為新戲《愛鄰洗衣店》宣傳，然而現場焦點卻落在他對粿粿與王子（邱勝翊）爆出不倫風波的回應。曾在《全明星運動會》與粿粿同為紅隊成員的他，坦言「很難不看到」相關新聞，語氣平實卻引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃明志捲命案！謝侑芯經紀人曝「未全程陪同」原因
Chris在貼文中回應外界對其「未全程陪同藝人」的疑問。他表示，事實上，經紀人的職責極為多元與細緻，既要確保工作安全與合約合規，也要尊重藝人的獨立與自由，「我不是吸血鬼，不會干涉或限制旗下藝人的生活或人際往來。」Chris指出，他們尊重藝人承接工作的自主權，也尊重...CTWANT ・ 1 天前
謝侑芯冰櫃躺2周！家屬抵馬來西亞認屍…「領屍程序暫停」原因曝光
歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯的猝逝命案，馬來西亞警方在飯店房間內搜出毒品，黃志明的尿液也驗出4種成分的毒品，案情急轉直下，警方將重新將他拘提到案，改以謀殺罪偵辦。據了解，由於警方引用條款變更，目前謝侑芯的遺體「領屍程序已暫時喊停」，需等待警方進一步指示，才能領出遺體。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 1 天前
黃明志涉謝侑芯命案！「最強女優」疑3月伴遊 心碎喊：我是沒死去的之一
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，女方陳屍在馬來西亞酒店浴缸，黃明志則在匆忙離開現場時被警方攔下，當場逮補，還在現場搜出毒品、壯陽藥，黃明志也坦承和謝侑芯共度一晚，目前案件還在調查中，但黃明志模糊不清的態度已經引發外界不滿砲轟。「最強女優」翁雨澄也在社群平台透露自己曾有受邀去馬來西亞，「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」引發網友猜測發出邀約的就是黃明志。鏡報 ・ 1 天前
薔薔抓包男友曖昧訊息！ 反擊拍片賺錢：絕不把傷痛留給自己
薔薔（林嘉凌）今年四月認愛男友，還曾拍攝浪漫看極光、透露交往細節的影片，不過她最近在剛加入主持的《小姐不熙娣》節目中，透露曾抓包男友「神秘人」與餐廳女員工互加聯絡方式，氣得她展開報復行動，讓眾人聽完當場笑翻。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
黃明志捲謝侑芯命案 她也接過邀約！痛揭對方話術：可惡的令人髮指
「護理師女神」謝侑芯10月22日命喪馬來西亞，創作歌手黃明志被查出在場且持毒，遭馬來西亞警方以「謀殺罪」通緝。繼AV女優翁雨澄（娃娃）爆料黃明志曾涉有不當行為後，網紅「MIGA」美家今（11/4）也表示，9月曾接到合作邀約，痛批對方把合作包裝得很好聽，但其實就是在試探底線，因此最後沒有應允，「直覺救了我」。太報 ・ 2 小時前
死豬數量兜不攏！「涉改三聯單」 豬農父子羈押禁見｜#鏡新聞
非洲豬瘟疫情中央地方聯手做疫調，越查越讓人看不清。因為比對中央疫調團跟台中市政府先前做的疫調，豬隻死亡的數量兜不攏，關鍵的化製三聯單三張單子數字都有落差。會出現這樣的混亂狀況跟陳姓豬農父子避重就輕說謊有關係。台中檢方二度約談陳姓父子，認為他們所說的供詞前後矛盾、隱瞞，而且有湮滅、勾串共犯之虞，法官裁定羈押禁見。現在檢警不排除，陳姓豬農父子到處收廚餘，當地移工食用來源不明的肉製品，也有可能成為病毒來源。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
誤闖？ 機車停汽車專用停車場 百貨強硬上鎖掀議
新竹市 / 綜合報導 每到假日，想在新竹市的百貨公司停車常常一格難求，如果停錯的話可能就會很尷尬，因為恐怕會被鎖車。原來最近有一輛機車停進百貨公司的汽車專屬停車場，因違規停車被業者直接上鎖。畫面一出掀起熱議，有人大讚百貨硬起來，也人開玩笑說「有兩輪跑掉了」，不過業者出面解釋，鎖車是為了顧客安全，希望他們主動聯繫賣場，由專員引導離開。地面上大大寫著機車專用車道，前方牆壁也畫上顯眼的機車停車場標示，不過，怎麼還是有人跑錯棚，一輛白色機車立著側柱，大剌剌停在汽車專用停車場內，網友看到這個奇景，把照片PO到臉書分享，馬上掀起熱議。有網友開玩笑說，汽機車都是白牌沒問題，也有人搞笑回覆，其實他是四輪的，只是有兩輪早上跑掉了，更有人懷疑是不是想裝重機。民眾說：「機車騎士的話，應該要先注意說，有關機車的那個停車，到底是從哪邊進。」民眾說：「明明機車應該是跟汽車的停車是分開，百貨有兩條那個通道，他這樣騎進去其實也是有影響到其他開車的(人)。」不過違規就是違規，機車坐墊被放上「違規停車已上鎖」的告示牌，後輪也多出了一個大鎖，百貨業者解釋，上鎖是為了顧客安全，採取的提醒措施，當事百貨停管課副理徐錦榮說：「因為這是個汽車專屬停車區，我們會用貼單的方式引導客人，讓他主動跟我們聯絡，我們派專人引導他平安的離開這個停車區。」民眾亂停車，百貨硬起來祭出上鎖大招，不過有部分網友質疑，這樣是否涉及強制罪。律師莊艾潔說：「賣場鎖車時車主本人並不在場，並不是對車主本人施以強制力，且鎖車只是暫時，之後即協助解鎖，手段與目的皆尚屬合理，故賣場鎖車應不至於成立強制罪。」不過鎖車事小，騎士要是為了一時方便，停進汽車停車場而發生意外，可就得不償失。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
王子不倫戀公司生氣「全面暫停工作」付出慘痛代價 網酸飯可以亂吃...人妻不行!
王子偷吃人妻 介入范姜彥豐跟粿粿婚姻 也因為他承認有越界行為 導致人設崩壞 事件發生後他就此神隱 但范姜跟粿粿 兩人還在隔空交戰 讓事件持續延燒 3日晚上他所屬經紀公司 再度發出聲明表示 即日起將暫停王子所有工作娛樂星聞 ・ 23 小時前
125公斤男廚靠長期監測、瘦瘦針 甩32公斤變身型男
42歲的王姓男主廚原本重達125公斤、BMI指數38，去年腳燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每天要打4針高單位胰島素控制血糖，出院後對血糖連續監測並打瘦瘦針。3個月後，身高181公分的王男停用胰島素、6個月後體重降到93公斤，成為型男主廚。自由時報 ・ 4 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
薔薔逮男友偷加女店員！怒拍片當內容變現：傷痛變收益才不虧
薔薔當時直接用男友手機回訊質問，並拍片紀錄成內容素材，表示「絕對不會把傷痛默默留給自己，肯定要把它發揚光大變成自己的利益！」此話一出全場笑翻。何妤玟大讚：「還能賺錢太聰明！」派翠克也追問：「妳影片有開營利嗎？」薔薔自信回：「當然開啊，還放業配呢！」Julie則...CTWANT ・ 4 小時前
粿粿控范姜彥豐散播消息！徵信社「遭疑設局」老闆22字正面回應了
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，女方1日拍攝17分鐘長片回應，嚴正否認「離婚前就住進王子（邱勝翊）家」傳聞，更反控「很多消息是你（范姜彥豐）和徵信社老闆在協商過程到處散播，但又沒有講清楚事情的原貌」。有網友質疑一切都是徵信社設局，對此范姜彥豐委託的「立達徵信社」老闆謝智博也正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
院版《財劃法》修法一定送！財政部：盼制度長治久安
財政部政次阮清華今（4）日表示，財政部正在邀集各地方政府會商《財政收支劃分法》的相關分配方式，並根據會商結論研擬相關修正草案，並儘速配合行政院政策，儘快送到立法院審議。修法版本「一定會送！」；阮清華並喊話：「希望大家能理性討論」，訂出長治久安的法令。太報 ・ 2 小時前
協防過來也擋不住！字母哥翻身跳投絕殺溜馬全場球迷驚呆
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃公鹿對上溜馬的比賽出現絕殺，「字母哥」安德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在客場出戰溜馬，全場攻下33分13籃板5助攻的成績，最後一記漂亮的翻身跳投更是帶隊以117比115擊敗溜馬拿下勝利。FTV Sports ・ 9 小時前