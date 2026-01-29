陳漢典「小狗拉屎變喪屍」是什麼？《康熙》11年前畫面出土被讚爆
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前盛大舉辦婚宴，小S（徐熙娣）與陳漢典合作《康熙來了》多年，未出席但送上10萬元的禮金祝賀，他昨（28）日發出收到的紅包照片，紅包袋上提及「小狗拉屎變喪屍」其實是陳漢典經典模仿橋段，如今勾起網友滿滿回憶，影片也再次被翻出討論。
小S在紅包袋上親筆寫下祝福，叮嚀陳漢典「跟老婆講話要溫柔、家事你要做、錢各自管好」的維繫婚姻守則，還打趣喊話他：「一週至少做愛4次！」每天都要「稱讚愛妻Lulu」並感恩所擁有的一切。
陳漢典模仿「小狗拉屎變喪屍」片段再被翻出討論。（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）
小S幽默建議，如果陳漢典不小心惹火Lulu可以這樣做：「老婆生氣就表演『小狗拉屎的同時又變喪屍』，這樣婚姻應該可以撐15年。」這段話再度勾起《康熙來了》粉絲們的回憶，翻出2015年的節目片段在社群上引起討論「原來是S最喜歡的角色」、「吉娃屍真的很強」、「這段含金量好高」、「用這招一定能維持15年。」
