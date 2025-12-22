陳漢典《百分之一相對論》領軍解謎 黃偉晉曝「熱到氣瘋」原因

陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本、温昇豪、周曉涵、姚以緹、孫沁岳、吳念軒、鄭茵聲、喬瑟夫、鄭煒齡（Rin）、MAX、蔡南雲、林采婕、蔡昀希、馮庭揚、潘永安、陳品瑄、陳彥君、曹芯瑜、陳家毅等人22日出席沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》首播記者會。在節目中擔任「時空調查局探員隊長」領軍解謎的陳漢典表示，「這個節目對台灣綜藝來說是新的嘗試，也是經過好幾年的打磨，我們探員們的能力和默契也一直在磨練中成長，希望觀眾看得開心、會喜歡這個可以認真看也可以當配飯看的節目」。

《百分之一相對論》22日舉辦首播記者會。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

廣告 廣告

潘君侖（左起）、梁以辰、陳漢典、黃偉晉、本本、宋偉恩22日出席《百分之一相對論》首播記者會。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

而節目的單元〈月明村的虎靈傳說〉劇組直接於嘉義縣的大林鎮封街拍攝，一比一完整呈現虎靈祭典文化，潘君侖回憶當時在街頭展開刺激大逃殺「當時我們解開一道題之後，一個暗門打開突然就有一群喪屍追著我們跑，是認真跑喔！我們大概跑了快1公里到藏匿點，大家跑完都喘到不行。」本本則大讚他超Man，「我當時差點進不去房子裡，被人群淹沒，是君倫一把把我塞進去，自己在鐵捲門下來的最後一刻才滑進去的，真的很厲害。」

陳漢典22日出席《百分之一相對論》首播記者會。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

另外，對密室逃脫遊戲很好奇的吳念軒，這次雖是以NPC演員的方式參與，但拍攝全程也有加入探員在蒐證、偵查的過程，笑說「其實整個場景都很真實，所以在那個空間裡就會無法克制的融入跟沉浸在劇情還有解謎的狀態裡，有機會的話也很想玩，很想加入。」

黃偉晉透露錄影過程中一度因為場地的冷氣沒開，而熱到生氣。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

鄭茵聲和吳念軒在〈月明村的虎靈傳說〉演出一對青梅竹馬，也是飾演村長洪都拉斯的秘書。對此，鄭茵聲笑說「還記得我們在嘉義拍攝，夏天，真的熱到快往生，每天都想找冷氣。」

聊到拍攝很熱，梁以辰苦笑「最怕熱的就是偉晉，還熱到生氣。」黃偉晉也直呼「我當時真的熱到狂流汗，但又不想被當草莓族，我是體質真的怕熱沒辦法，所以就氣瘋，結果最後才知道原來是有冷氣但忘了開！一場誤會。」逗樂全場。

延伸閱讀

福原愛再婚「橫濱男」宣布懷孕！ 江宏傑經紀人：祝福

福原愛再婚懷孕衝日本網路熱搜！網籲她「為台灣的孩子想想」

福原愛原本沒想再婚！因「橫濱男」家人轉念 交往時間軸曝光