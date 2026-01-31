陳漢典「錄影變臉」罕見說重話！Lulu力挺尪

陳漢典（左）、Lulu點出創作者的為難。（TVBS提供）

陳漢典在TVBS實境節目《明星製作公司》最新一集的「人脈經營」主題，擔任導演職責，負責製作設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。看似歡樂的背後，其實陳漢典承受極大的壓力，他甚至在檢討會上坦言，此次錄影很不開心。

陳漢典直指整體流程過於倉促、預算也相當有限，現場一度兵荒馬亂，「說真的，錄完之後不是很開心」，罕見公開談及拍攝過程中的混亂與不足。 Lulu則點出創作者最兩難的處境：「製作費一萬塊，還要找朋友、還要點閱率，這根本不可能。」道出節目製作背後的真實壓力，也因此「人脈經營」不僅是主題，更成為這集的關鍵。

曾莞婷（左起）、陳漢典、Lulu、黃偉晉、風田突破困難。（TVBS提供）

黃偉晉首次負責攝影掌鏡工作，內心相當緊張，「我一點都不期待，我非常害怕，因為我沒有用過專業相機拍，平常都是用手機錄，所以有一點恐懼。」隨著拍攝展開，明星們很快發現理想與現實之間的落差，有限的預算壓縮了製作彈性，臨場的遊戲設計、動線安排與人力配置同時承受考驗，就連導演、製作人與製片都必須一邊下場參與、一邊兼顧幕後流程，現場節奏一度失控，使原本設定的「不准笑」挑戰，反而讓明星們演變成「忙到笑不出來」。

曾莞婷心態則顯得相對從容，她自信笑說，好友與人脈向來是自己的強項，反而很享受這樣的主題。楊銘威也為此率先邀請于美人擔任本集主持人，于美人親自料理美食，為節目增添一大驚喜，楊銘威感性表示，在沒有任何條件、沒有利益交換的情況下，朋友們仍願意義氣相挺，這件事本身就很感動。

《明星製作公司》每週六晚間10點於TVBS、CatchPlayTV的TVBS歡樂台播出，晚間12點於MOD／Hami Video影劇館＋上架更新，每週日晚間8點於TVBS精采台播出。

