陳漢典「雄嗨趴」極限放閃「Lulu在每個領域都是女神」 介紹詞超長被虧「耽誤表演時間」

「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會於今（31日）在夢時代時代大道盛大登場。晚會由陳漢典、阿本與木木（林葦妮）共同主持。開場不久，陳漢典就在台上公開稱讚他的老婆 Lulu（黃路梓茵），展現兩人深厚的情誼，讓現場充滿粉紅泡泡。

陳漢典情緒激昂介紹「老婆」登場

在介紹開場表演者時，陳漢典顯得非常激動。他大聲向台下觀眾介紹即將上台的 Lulu，他激動地大吼：「很多人說她是主持女神，但是我要在這邊告訴大家，她今天是以歌手的身份站上這個舞台，她在每一個領域都是女神。」陳漢典語氣堅定地表示：「而且！她都會做到最好！只要她上台就是一百分。」

介紹詞太長遭搭檔調侃

由於陳漢典的介紹詞非常長，且充滿讚美之情，讓身邊的搭檔主持人紛紛開口回應。阿本在旁邊笑著說，這簡直是「真愛降臨」，現場氣氛非常閃。木木則忍不住虧陳漢典，詢問他介紹這麼久，會不會耽誤到 Lulu 的表演時間。這段有趣的互動引發全場觀眾大笑。

Lulu 以歌手身份展現全能實力

陳漢典最後以「全能女神」稱呼黃路梓茵，正式歡迎她出場。Lulu 隨即帶來精彩的演唱，證明自己在主持工作之外，也具備專業歌手的實力。高雄跨年晚會今年以「全台最大 KTV」為主題，Lulu 的演出成功帶動現場氣氛，為晚會揭開華麗的序幕。



