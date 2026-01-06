陳漢典、Lulu不藏了富士山拍婚紗甜炸眾人 1月25日婚宴細節全曝光

Lulu、陳漢典在日本富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的畫面令人稱羨。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典與黃路梓茵（Lulu）甜蜜不藏了，正式宣布將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴。兩人特別在跨年工作最忙碌之際，親手將喜帖一一寄出。喜帖中，夫妻倆在日本富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的畫面令人稱羨。今（5 日）兩人再於社群平台釋出一系列於富士山河口湖拍攝的婚紗照，甜度瞬間破表。照片中，Lulu身穿品牌婚紗，頭戴長頭紗、身著低胸純白禮服，氣質空靈宛如「湖中女神」；陳漢典則以俐落合身西裝相伴左右，畫面大氣唯美，被網友盛讚是「天作之合」的最佳寫照。

此次婚紗照拍攝可說是「人品大爆發」，5天拍攝期間天天是晴天，看見完整露臉的富士山，被笑稱是「富士山爺爺親自加持」。陳漢典也透露，這組婚紗照中其實暗藏兩人的「幸福密碼」，他笑說：「Lulu是個性比較E的Sunny Girl，就像太陽一樣照亮著我；而我比較I，就像富士山，會一直穩定地陪在她身邊。」浪漫寓意讓婚紗照多了一層深刻情感。

兩人也分享，拍攝過程中幾乎沒有事前討論動作，全靠彼此默契、親友們的「花式稱讚」，以及攝影師的簡單引導，自然而然完成每一個畫面。正因為拍出太多滿意作品，陳漢典雨Lulu靈機一動，決定將婚紗照延伸為婚禮小物，屆時將送給賓客一個小驚喜。至於婚宴當天的造型，Lulu預告同樣會選穿拍攝婚紗照時的Demetrios Bridal Room旗下品牌婚紗，並以「優雅兼具性感」形容，她說：「一定會讓大家驚豔。」

陳漢典、Lulu在跨年工作最忙碌之際，親手將喜帖一一寄出。（圖／天地合娛樂提供）

談到選擇遠赴日本富士山拍攝婚紗的原因，陳漢典形容，富士山給自己的感覺就是「穩定」，「有時候看不到，但只要風雨過去，它就還是在那裡，就像我們一樣，不管發生什麼事，都會站在彼此身邊」；而自稱「富士山發燒友」的Lulu則表示，富士山就像她多年的心靈座標，「生活不可能天天都是好天氣，但重要的是，那個人始終在你身旁支持你，就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在」。

此次婚紗之旅也獲得星宇航空與日本星野集團大力支持，堪稱「雙星報喜」。星宇航空董事長張國煒得知喜訊後，特別贈送兩人日本來回頭等艙機票，讓夫妻倆人生第一次體驗頭等艙；住宿則由星野集團贊助旗下奢華度假村「虹夕諾雅 富士」套房，讓整趟行程宛如「邊拍婚紗、邊度蜜月」，從取景到住宿都洋溢滿滿幸福感，為這段人生新旅程留下最甜美的見證。

值得一提的是，充滿巧思的喜帖由Lulu的妹妹「路馬力」親自操刀設計。紅色喜帖上，除了新人在富士山取景的婚紗照，周圍還圍繞著一群手牽手、唱歌跳舞的可愛動物插畫，象徵親友們齊聚祝福。喜帖攤開後更暗藏彩蛋，分為「LULU LAND」與「HANK LAND」，象徵兩個獨立的小樂園，最終在同一個地方相遇。設計中更巧妙以「喜」字變化成新郎、新娘，合起來成為「雙喜」，搭配英文標語 ：「He is her joy, she is his happiness.」成為兩人最動人的愛情宣言。

陳漢典、Lulu首度曝光富士山河口湖拍攝的婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

