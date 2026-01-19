陳漢典、Lulu世紀婚禮倒數10天！認「賓客名單最難」需團隊協助

陳漢典（左）、Lulu的婚紗再度曝光。（天地合娛樂提供）

陳漢典、Lulu黃路梓茵大喜之日倒數10天，今（19）日再曝兩套絕美婚紗，分別是「日系浪漫典雅風」與「昭和復古浪漫風」，藏滿愛意與巧合。Lulu化身「總企劃」全程掌舵事，日睡4小時，讓小倆口把婚紗照拍成四篇章節分明的愛情偶像劇腳本，宛如一套「心動告白宣言」四部曲，為婚禮寫下最浪漫註腳。

除了先前在富士山前，以及於高級度假村酒店「虹夕諾雅」取景拍攝的日系典雅風與夢幻公主風外，這次曝光的另外兩套造型則大走日系浪漫典雅風與昭和年代復古氛圍路線，四套婚紗風格橫跨極大、轉場如同電影章節推進，也讓這場夢想婚禮的視覺拼圖「玩美」呈現。

廣告 廣告

小倆口開心在日本街頭轉圈。（天地合娛樂提供）

兩人個性互補，相處超有默契。（天地合娛樂提供）

其中，讓 Lulu驚喜與感動的就屬一套帶有昭和復古浪漫風造型婚紗，她透露，這套禮服原本只是上網隨意搜尋後找出來的範本，沒想到造型師成品一曝光後，竟「無心插柳」地竟與媽媽 30年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣，連細節都高度雷同，讓這套婚紗意外促成一段「跨時空的母女連心」，Lulu開心表示：「造型師根本不知道我媽媽當年結婚穿的是哪一套，沒想到最後挑中的款式與媽媽當年出嫁時穿的超像，而且原本還有多準備一套但沒穿到的粉紅色禮服也十分相像，只能說母女連心，真的很神奇，有一種跨時空的默契，連我媽都覺得很不可思議，好像冥冥之中有什麼連結。」

為了完整呈現昭和年代的復古氛圍，這套松田聖子風婚紗更特地拉隊前往日本車站拍攝，原本擔心電車拍攝申請困難的Lulu透露歷經多次申請，直到最後一刻才成功獲准進入車廂取景，可說完全展現新人好運奇蹟！更巧的是，拍攝當天上車的車站名竟叫做「壽」，而且是無人車站，當地更流傳許多人會特地購買「壽」站車票作為結婚紀念，讓Lulu忍不住直呼：「真的太有意義跟紀念價值了，完全是命中注定的巧合。」

日式復古浪漫很適合兩人的風格。（天地合娛樂提供）

兩人從多年好友變成夫妻，決定長相廝守。（天地合娛樂提供）

除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由Lulu提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是Lulu一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案，陳漢典笑說：「基本上所有計畫都是她的提議，但我每次都覺得很棒，所以幾乎沒有意見不合，就算有，也都是很順的溝通。」

隨著婚宴日期正式倒數，整體的籌備也進入最後衝刺階段，兩人除了平時的工作，在下工後都是在討論婚禮的籌備事宜，也因此兩人近期每天睡眠都只剩4、5個小時，陳漢典坦言很心疼老婆「一人間多人用」，他表示：「最辛苦的其實是 Lulu，她對婚禮有很多想像，也真的一步一步把事情完成，我真的很感謝她。」兩人也透露，最困難的環節莫過於賓客名單與座位安排，甚至需要團隊開會討論，成為籌備過程中最難忘的一關。

陳漢典、Lulu緊緊擁抱對方。（天地合娛樂提供）

除了忙著發送喜帖外，小倆口還特別準備了驚喜小禮物送給賓客，其中包含一款「草泥馬」玩偶。漢典笑說，這是因為Lulu之前曾送朋友同款玩偶，覺得觸感與質感都很好，加上「草泥馬跟我長得有點像，有一種老公臉」，成為兩人之間的小趣味。

更多中時新聞網報導

社宅專案報告 內政部擅改題目

冬日雙城遊 台中戶外沙龍vs.高雄港灣風情

隨機殺人引恐慌 藍營力推加重刑責