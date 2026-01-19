陳漢典、LULU再曝2套夢幻婚紗
記者戴淑芳∕台北報導
陳漢典、LULU婚禮倒數10天，再曝2套夢幻婚紗，包括日系浪漫典雅風與昭和復古浪漫風。2人並揭曉此次一系列的婚紗企劃正是小倆口的攜手譜下的幸福宣言。
這次曝光的2套造型大走日系浪漫典雅風與昭和年代復古氛圍路線。其中，讓LULU驚喜與感動的，就屬一套帶有昭和復古浪漫風造型婚紗；造型師成品一曝光，竟與媽媽30年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣，連細節都高度雷同，意外促成一段「跨時空的母女連心」，也增添溫情佳話。
為完整呈現昭和年代的復古氛圍，陳漢典、LULU也登上日本電車拍浪漫婚紗照，拍攝當天上車的車站名竟叫做「壽」，而且是無人車站，當地更流傳許多人會特地購買「壽」站車票作為結婚紀念，讓LULU忍不住直呼：「真的太有意義跟紀念價值了，完全是命中注定的巧合。」
另外一套日系典雅風婚紗則來自台灣設計師品牌「富松梅」，也暗藏親情命定巧合。LULU透露，由於父母親在結婚30週年時曾穿過該品牌，這次能自己再次穿上這個品牌拍婚紗別具意義。
