陳漢典、Lulu合體搶尾牙財！世紀婚禮倒數9天 證婚人選這大哥

【緯來新聞網】陳漢典、Lulu黃路梓茵婚禮倒數9天，除籌辦喜宴，也忙著和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田TVBS新節目《明星製作公司》，今（16日）節目舉行開播記者會，Lulu透露約請了60幾桌，吳宗憲會擔任證婚人，且和王偉忠將會坐主桌。至於小S是否出席？陳漢典有詢問對方，「她的禮金會到，很感謝」。

Lulu（左）、陳漢典結婚倒數9天。（圖／記者陳明中攝）

「座位安排」絕對會是婚禮最燒腦的一環，他們思考的是，誰跟誰會比較有話聊，為了想照顧好每個朋友，兩人還貼心地一一傳訊告訴賓客「不用擔心座位安排」。



Lulu和曾莞婷私下本是好朋友，曾莞婷紅包能給出多少誠意？她幽默回：「他們都有憲哥的200萬元了！」而她也不是伴娘首選，Lulu直搖頭，「當伴娘真的不行，沒有伴娘漂亮過新娘」。不過，Lulu的確有想找她當伴娘，煩惱的是找不到能夠匹配的伴郎，所以安排曾莞婷抽捧花。

Lulu（左二）不敢找曾莞婷當伴娘，怕美貌被比下去。（圖／記者陳明中攝）

風田剛新婚，日籍太太也移居來台灣，但他應該不會帶她到婚禮，「因為日本沒有這個習慣，不會帶另一半參加工作同事的婚禮」。另外，他對外形容太太有長澤雅美的氛圍，太太很開心。



尾牙季到了，陳漢典和Lulu有幾場是合體主持，Lulu其實不確定自己價碼多少，陳漢典則稱：「價格一定公道、好用。」因為說學逗唱都能包辦，Lulu掐指一算，合體主持的場次不到10場，雖沒明講幾場，但也不少。



夫妻合體賺錢，陳漢典說還有正在接洽中的案子，露出貪財的搞笑表情說：「結婚有需要一點資金。」Lulu誠實表示未來還得買房，勢必要多存一些錢。談到做人計畫，Lulu認為自然就好，船到橋頭自然直。

風田、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典、黃偉晉經營《明星製作公司》。（圖／記者陳明中攝）

