陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒

由台灣戲劇大師李國修創作、風靡劇壇的經典喜劇《半里長城》，自宣布重啟「笑噴版」巡演以來便引爆搶票熱潮。台北首波5場開賣即出現「一票難求」的盛況，主辦單位也宣布於2026年3月1日台中國家歌劇院加演一場，讓錯過台北和高雄場次的觀眾，或是想要二刷三刷的劇迷，有機會再次見證「笑到噴淚」史詩級的荒謬喜劇。

《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬、曾冠東、王辰驊、楊傑宇、劉樸、陳胤錞、張育婷、邱文彥、黃宥哲共同出演，以新舊世代同台的爆發力與默契，為李國修老師留下的經典注入全新靈魂。

本次卡司陣容十分亮眼，包括喜劇老魂郭子乾、駐守舞台的資深演員樊光耀、許久未在舞台上現身的郁方與杜詩梅也都一併回歸；還有跨足綜藝、主持、戲劇的陳漢典、Lulu加入，兩人以新生代多棲演員之姿，向「屏風幫」前輩並肩學習，擦出新時代喜劇火花。

《半里長城》劇情以三流劇團排演秦朝秘史為背景，從華麗史劇到後台荒謬，從報仇與陰謀到心酸與真情，台上台下互相牽動。演員忘詞、臨時加戲、情緒錯置、前台舞台與後台真實情感互相撞擊，創造出一種永遠無法被事先設計的「爆笑節奏」。當歷史戲正在氣勢磅礡、刀光劍影，後台卻也同時上演人生進退與人性對抗，觀眾笑著笑著，竟會看見某種熟悉的真實。

收到台中場次加演，演員們欣喜若狂也忍不住分享喜悅心情。久違重返舞台的郁方甜笑說：「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」杜詩梅則忍不住停靠在路邊，開心回應：「太棒了！順應民情！！！YES」，而喜劇老魂郭子乾也表示：「超級開心！好戲就是要讓更多觀眾看到。」

來到台中的Lulu更是霸氣喊話：「來到我的地盤！台中的女兒回來了！不加演對得起我的鄉親們嗎！？」而同樣獲得消息的陳漢典與樊光耀，更是異口同聲隔空喊道：「特別棒！還不趕快去搶票」這些真摯反應，不僅展現演員對作品的熱愛，也讓觀眾感受到劇組對每一場演出的重視與用心。



