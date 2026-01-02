陳漢典、Lulu喜帖超可愛！浪漫婚紗照首亮相 底部還有彩蛋
藝人Lulu（黃路梓茵）、陳漢典將在1月25日舉辦世紀婚禮，預計席開80桌，邀請親朋好友共襄盛舉，見證他們的人生大事。今（2日）喜帖也陸續寄出，相關照片透過好友們曝光，引發熱烈討論。
和陳漢典、Lulu共同合作多年的《綜藝大熱門》前製作人，2日透過社群平台曬出喜帖照片，開心直呼：「2026第二天！拿到典Lu喜帖超開心的！又是幸運的一天了！」並大讚「好可愛的夫妻檔，愛你們倆」。
可以看到喜帖封面上寫道：「誠摯邀請您共赴婚禮，和陳漢典、Lulu與他們的家人一同見證新人攜手共度人生新篇章。」拆開後，是四面八方展開，不僅有純白無盡的邀請卡，還附上兩張陳漢典、Lulu在日本富士山拍下的浪漫婚紗照。周圍還印有可愛的動物們手牽手跳舞唱歌的圖案，喜氣洋洋的同時，還增添活潑又可愛的氣息。
有趣的是，卡片底部還有彩蛋，「這份婚禮邀請函不僅僅是紙上的文字，更是兩個獨立且完整靈魂交織的故事——我們在此相遇，譜寫出最完美的和諧旋律。從單個的『喜』字，演變成象徵永恆的『囍』字，這份邀請展現了對團結、真誠與喜悅的雋永祝福。在您開啟它的這一刻，願您能感受到那份引領我們走向彼此的溫暖與幸福。」極具創意又浪漫的喜帖，也瞬間獲得網友大量轉發。
Lulu、陳漢典喜帖原文：
With their families, Hank & Lulu joyfully invite you to celebrate their wedding day and the start of their life together in perfect harmony.
This wedding invitation is more than words on paper.it is a story of two souls - each unique, each complete-coming together to create a perfect harmony.From a single "喜 " to the timeless - 囍," it unfolds a blessing of unity, sincerity, and joy.As you open it, may you feel the same warmth and happiness that bring us together on this special day.
蕭亞軒回來了 喊話演唱會見
張吉安親頒獎 范冰冰喜曬金馬后座
2026年台灣體壇五大焦點》名古屋亞運41項競賽 沒滑輪溜冰
