陳漢典、Lulu喜帖超可愛！浪漫婚紗照首亮相 底部還有彩蛋

陳漢典、Lulu浪漫又可愛的喜帖曝光。（圖／池宗玲攝）

藝人Lulu（黃路梓茵）、陳漢典將在1月25日舉辦世紀婚禮，預計席開80桌，邀請親朋好友共襄盛舉，見證他們的人生大事。今（2日）喜帖也陸續寄出，相關照片透過好友們曝光，引發熱烈討論。

和陳漢典、Lulu共同合作多年的《綜藝大熱門》前製作人，2日透過社群平台曬出喜帖照片，開心直呼：「2026第二天！拿到典Lu喜帖超開心的！又是幸運的一天了！」並大讚「好可愛的夫妻檔，愛你們倆」。

可以看到喜帖封面上寫道：「誠摯邀請您共赴婚禮，和陳漢典、Lulu與他們的家人一同見證新人攜手共度人生新篇章。」拆開後，是四面八方展開，不僅有純白無盡的邀請卡，還附上兩張陳漢典、Lulu在日本富士山拍下的浪漫婚紗照。周圍還印有可愛的動物們手牽手跳舞唱歌的圖案，喜氣洋洋的同時，還增添活潑又可愛的氣息。

有趣的是，卡片底部還有彩蛋，「這份婚禮邀請函不僅僅是紙上的文字，更是兩個獨立且完整靈魂交織的故事——我們在此相遇，譜寫出最完美的和諧旋律。從單個的『喜』字，演變成象徵永恆的『囍』字，這份邀請展現了對團結、真誠與喜悅的雋永祝福。在您開啟它的這一刻，願您能感受到那份引領我們走向彼此的溫暖與幸福。」極具創意又浪漫的喜帖，也瞬間獲得網友大量轉發。

Lulu、陳漢典喜帖原文：

With their families, Hank & Lulu joyfully invite you to celebrate their wedding day and the start of their life together in perfect harmony.

This wedding invitation is more than words on paper.it is a story of two souls - each unique, each complete-coming together to create a perfect harmony.From a single "喜 " to the timeless - 囍," it unfolds a blessing of unity, sincerity, and joy.As you open it, may you feel the same warmth and happiness that bring us together on this special day.

