陳漢典、Lulu大喜倒數 絕美婚紗照驚見「跨時空巧合」

陳漢典、Lulu將於1月25日在台北市文華東方舉行世紀婚禮。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典、黃路梓茵（Lulu）將於1月25日在台北市文華東方舉行世紀婚禮。在大喜日前夕，兩人加碼釋出「日系浪漫典雅」與「昭和復古」兩套新婚紗。Lulu 親任「總企劃」，為四套婚紗譜寫「心動告白宣言」，將婚紗照拍成四篇章節的愛情偶像劇，甜度破表。

其中「昭和復古風」造型最具溫情意義，Lulu透露這套原是隨意尋找的範本，沒想到穿上後竟與媽媽30年前結婚的婚紗款式高度雷同，意外達成「跨時空母女連心」。此外，團隊更奇蹟獲准進入日本電車拍攝，上車站名正好是象徵吉祥的「壽」站，種種命中注定的巧合讓 Lulu 直呼不可思議。

Lulu透露「昭和復古風」這套與媽媽30年前結婚的婚紗款式高度雷同。（圖／天地合娛樂提供）

為了呈現最完美的婚禮，Lulu從視覺、行程到流程一手包辦，近期忙到日睡僅 4 小時。新郎陳漢典則扮演最強軍師，心疼老婆「一人當多人用」，兩人展現高度默契。有趣的是，小倆口特別準備了「草泥馬」玩偶作為賓客禮，陳漢典幽默自嘲草泥馬長得像他，有一種「老公臉」。

