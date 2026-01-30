陳漢典、Lulu大婚完傳好消息！《大熱門》爆復播 吳宗憲回應「揭想法」

《綜藝大熱門》去年停播，宣布節目轉型為《超級大熱門》。鄒保祥攝

長壽綜藝節目《綜藝大熱門》在2025年7月結束長達12年的帶狀錄影，隨後宣布正式轉型為週末大型塊狀節目《超級大熱門》。就在節目進行轉型調整期間，主持班底傳來天大喜訊，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於2026年1月25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，正式由戰友升格為夫妻。今日傳出節目可望在農曆年後以全新姿態復播，身為靈魂人物的吳宗憲也針對傳聞揭露真實心聲。

《綜藝大熱門》宣布節目轉型後，疑似卡關，遲遲沒有新消息。鄒保祥

轉型超級大熱門後的動向

《綜藝大熱門》自去年年中結束週一至週五的帶狀播出後，便規畫轉型為兩小時的大型綜藝秀《超級大熱門》，計畫進軍週末黃金時段。製作方先前曾透露，轉型後的節目將升級舞台規格與內容深度，並保留吳宗憲、陳漢典與Lulu這組金三角組合。然而，在轉型過渡期間，陳漢典與Lulu驚喜宣布戀情並於今年1月底完婚，由吳宗憲擔任證婚人並送上200萬紅包，讓「新婚夫妻檔」的回歸首秀成為粉絲最期待的焦點。

吳宗憲回應復播傳聞

針對年後《超級大熱門》是否正式復播的消息，吳宗憲今日現身錄影時，維持一貫的神祕風格笑說：「唉唷，我也不知道啊，要問好看（製作單位）喔。」雖然並未給出肯定的復出日期，但他隨即將球丟回製作單位，透露出復播的關鍵在於節目的創意與本質。憲哥直言，內容的規劃才是決定節目能否重現輝煌的核心，目前仍需看製作團隊如何定調未來的走向。

堅持節目創新必要性

吳宗憲在訪談中也難得展現嚴肅的一面，對現今電視環境表達看法。他提到：「這他們可能還是要先把內容設定出來？現在節目沒有創新領導流行，那就沒有存在的必要。」憲哥認為，《大熱門》過去之所以能屹立不搖12年，靠的就是不斷突破與引領話題，如今轉型為《超級大熱門》，若只是原封不動地搬上螢幕而缺乏新意，對他而言並無意義。這番話也顯示出，儘管班底剛辦完大喜事、氣勢正旺，但憲哥對於「復出作」的品質要求依然極高。

