陳漢典、Lulu大婚！小S「手寫紅包」曝光 提醒1週做愛4次、曝7祕訣婚姻維持15年

小S給陳漢典、Lulu夫婦的紅包獨具個人風格。李鍾泉攝、翻攝小S 徐熙娣臉書

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於2026年1月25日在台北文華東方酒店舉行世紀婚禮，現場席開70桌，演藝圈大咖齊聚一堂。雖然昔日《康熙來了》的老搭檔小S（徐熙娣）因故缺席，但她的祝福並未缺席。陳漢典於今（28日）在個人Instagram限時動態中，大方分享了小S送上的紅包袋，其充滿個人風格的手寫內容與幽默叮嚀，引發爆笑。

陳漢典分享小S幽默的手寫紅包。翻攝Instagram @originalpoping

小S手寫紅包曝光：傳授婚姻維持15年祕訣

從陳漢典分享的照片可見，紅包袋上寫滿了小S對新人的真摯建議。她以一貫的幽默語調列出維持婚姻的「7大祕訣」，包含「跟老婆講話要溫柔」、「家事你要做」、「錢各自管好」、「每天都要稱讚她」、「感恩一切」。此外，她更直白地叮囑房事頻率：「一週至少做愛4次」，並教導陳漢典若老婆生氣，就表演「小狗拉屎的同時又變喪屍」。

小S在紅包袋結尾感性地寫下：「真心祝福……這樣婚姻應該可以同時撐15年。」對此，陳漢典感動回應：「謝謝S姊的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有的妳風格！愛妳哦。」展現出兩人私下的深厚情誼。

禮金數額引關注，小S直率回應交情

除手寫祝福外，小S此次包出的新台幣1萬6000元禮金也意外引發話題。面對部分網友討論金額多寡，小S展現一貫直率的個性，坦言大家在螢幕上看兩人互動頻繁，但私下其實聯絡較少，認為這樣的金額已是代表心意。許多網友則表示，小S在工作繁忙且家中仍有守喪期間之際，依然細心手寫長文祝福並致上禮金，已是非常體面且真誠的表現。

婚宴星光熠熠，演藝圈大咖齊聚見證

儘管小S未能親自出席，婚禮現場依然星光閃耀。由吳宗憲擔任證婚人，王偉忠夫婦、張小燕、邰智源、邱澤與許瑋甯夫婦、許光漢等人都到場祝賀。這場婚禮不僅是陳漢典與Lulu人生的重要時刻，更因為小S這封極具話題性的「手寫紅包」，為這場演藝圈盛事增添了許多溫馨與笑料。

陳漢典、Lulu已於1月25日舉辦完婚宴。李鍾泉攝



