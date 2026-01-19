陳漢典、LULU婚宴倒數 再曝兩套夢幻婚紗

記者周毓洵／臺北報導

陳漢典與LULU距離1月25日婚宴倒數僅剩10天，甜蜜指數再升級！小倆口再度公開兩套全新婚紗造型，其中一套昭和復古浪漫風婚紗，竟意外與LULU媽媽30 年前的結婚禮服高度相似，連細節都神同步，讓LULU直呼是「跨時空的母女連心」，為這場夢想婚禮再添溫暖佳話。

繼先前曝光赴日本富士山拍攝的夢幻婚紗後，陳漢典與LULU在婚禮前夕再釋出「日系浪漫典雅風」與「昭和復古浪漫風」兩套全新造型，至此四套婚紗完整公開。整組婚紗企劃由 LULU 親自擔任「總企劃」，更將婚紗照打造成宛如偶像劇的四大篇章，為彼此寫下專屬的「心動告白宣言」，甜度宛如提前曝光婚宴誓詞。

其中最讓LULU驚喜的，正是這套昭和復古風婚紗。她透露原本只是隨意在網路搜尋參考款式，沒想到成品一完成，竟與媽媽當年結婚時穿的婚紗幾乎一模一樣，連媽媽本人都直呼不可思議。LULU笑說，造型師完全不知道媽媽當年的禮服樣式，卻「無心插柳」撞出驚人巧合，只能說母女真的有種說不出的默契。

為了完整呈現昭和年代的氛圍，這套復古婚紗更特地拉隊前往日本車站與電車內取景。LULU分享，電車拍攝申請過程一波三折，直到最後一刻才奇蹟式獲准進入車廂拍攝，而更巧的是，當天搭乘的車站名竟叫做「壽」，還是無人車站，當地流傳不少新人會特地購買「壽」站車票作為結婚紀念，讓她忍不住直呼：「真的太有意義了，完全是命中注定的巧合。」

另一套日系典雅風婚紗則來自臺灣設計師品牌「富松梅」，同樣暗藏親情連結。LULU分享，父母在結婚30週年紀念時也曾穿過該品牌，這次自己再度穿上拍婚紗，格外有傳承意義。拍攝地點選在虹夕諾雅森林間，搭配陳漢典的美式復古西裝，畫面宛如老電影般溫柔，也成為她最喜歡的造型之一。

談到籌備婚禮，LULU從婚紗企劃、造型設定、拍攝流程到婚宴節目細節幾乎一手包辦，陳漢典則擔任「軍師」角色全力支援。兩人近期為婚禮忙到每天只睡4、5小時，陳漢典心疼直說最辛苦的人是老婆，「她真的一步一步把想像變成現實，我很感謝她。」隨著婚期進入倒數，這場充滿巧合、創意與情感的幸福婚禮，也讓外界更加期待兩人即將到來的大喜之日。

陳漢典、LULU婚禮前夕再公開兩套全新婚紗，其中昭和復古風竟神似媽媽30年前嫁衣，掀起熱議。（天地合娛樂提供）

LULU身穿昭和復古浪漫風婚紗，意外撞款媽媽當年結婚禮服，被形容是「跨時空的母女連心」。（天地合娛樂提供）

陳漢典以美式復古西裝搭配LULU的「富松梅」日系典雅風婚紗，兩人漫步林間，仙氣十足，成為新人最喜愛的造型之一。（天地合娛樂提供）

LULU日系典雅風婚紗來自臺灣設計師品牌「富松梅」，與父母結婚30週年穿搭形成溫馨傳承。（天地合娛樂提供）