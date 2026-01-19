陳漢典、Lulu婚宴倒數！甜蜜誓言提前曝光 告白：一起完整彼此的生命

藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵2025年10月登記結婚，1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴。Lulu不僅為婚宴化身「總企劃」每日只睡4小時，這次多組婚紗照的視覺呈現，也完整呼應2人為彼此寫下宛如戀愛小說般的「心動告白宣言」4部曲，無論拍攝風格或視覺製作皆直逼電影規格。

陳漢典與Lulu將在1月25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典與Lulu的婚紗照拍攝風格或視覺製作皆直逼電影規格。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典與Lulu從主持搭檔成為夫妻。（圖／天地合娛樂提供）

繼先前曝光喜帖並首度公開赴日本富士山拍攝的兩套夢幻婚紗後，陳漢典與Lulu在1月25日婚宴前再度釋出另外兩套絕美婚紗照，並親口揭曉此次一系列的婚紗企劃其實正是小倆口的攜手譜下的幸福宣言。

廣告 廣告

Lulu特別為每一套婚紗寫下自己與老公陳漢典的「心動告白宣言」，更別出心裁地分為「你是我的穩定資料」、「怪有趣的靈魂」、「謝謝你，我最好的朋友」、「穿越時空愛上你」4大篇章，當中像是「你是我的富士山」、「遇見靈魂伴侶的機率是60億分之一 …好險，我找到你了！」、「我們不用犧牲自己成就對方，而是一起完整彼此的生命」有如偶像劇台詞般的文字，彷彿像是戀愛實境秀真實上演，也讓婚宴上的甜蜜誓言提早曝光，甜度破表！

陳漢典、Lulu婚紗照曝光。（圖／天地合娛樂提供）

除了先前在富士山前，以及於高級度假村酒店「虹夕諾雅」取景拍攝的日系典雅風與夢幻公主風外，這次曝光的另外兩套造型則大走日系浪漫典雅風與昭和年代復古路線，4套婚紗風格橫跨極大、轉場如同電影章節推進，也讓這場夢想婚禮的視覺拼圖「玩美」呈現。

其中讓Lulu驚喜與感動的就屬一套帶有昭和復古浪漫風造型婚紗，她透露這套禮服原本只是上網隨意搜尋後找出來的範本，沒想到造型師成品一曝光後竟「無心插柳」地竟與媽媽30年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣，連細節都高度雷同，也讓這套婚紗意外促成一段「跨時空的母女連心」，也增添溫情佳話！

Lulu開心表示：「造型師根本不知道我媽媽當年結婚穿的是哪一套，沒想到最後挑中的款式與媽媽當年出嫁時穿的超像，而且原本還有多準備一套但沒穿到的粉紅色禮服也十分相像，只能說母女連心，真的很神奇，有一種跨時空的默契，連我媽都覺得很不可思議，好像冥冥之中有什麼連結。」

Lulu透露身穿的昭和復古浪漫風婚紗，與母親30年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典、Lulu夢幻婚紗照曝光。（圖／天地合娛樂提供）

繼先前富士山系列的唯美婚紗照驚豔四座，陳漢典與Lulu也前往日本電車拍浪漫婚紗，讓解鎖婚紗成就再升級！為了完整呈現昭和年代的復古氛圍，原本擔心電車拍攝申請困難的Lulu透露歷經多次申請，直到最後一刻才成功獲准進入車廂取景，更巧的是，拍攝當天上車的車站名竟叫做「壽」，而且是無人車站，當地更流傳許多人會特地購買「壽」站車票作為結婚紀念，讓Lulu忍不住直呼：「真的太有意義跟紀念價值了，完全是命中注定的巧合。」

Lulu坦言自己在安排每一套婚紗時，腦中都已先有對應場景，「很幸運的是，最後幾乎都能照著我腦海中的畫面一一完成。」

陳漢典、Lulu在日本的「壽」車站拍婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由Lulu提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是Lulu一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，2人再反覆討論後才定案，陳漢典笑說：「基本上所有計畫都是她的提議，但我每次都覺得很棒，所以幾乎沒有意見不合，就算有，也都是很順的溝通。」展現新人之間的高度默契。

陳漢典與Lulu在電車內拍婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

隨著婚宴日期正式倒數，整體的籌備也進入最後衝刺階段，2人除了平時的工作，在下工後都是在討論婚禮的籌備事宜，也因此近期每天睡眠都只剩4、5個小時，陳漢典坦言很心疼老婆「1人當多人用」，他表示：「最辛苦的其實是Lulu，她對婚禮有很多想像，也真的一步一步把事情完成，我真的很感謝她。」2人也透露，最困難的環節莫過於賓客名單與座位安排，甚至需要團隊開會討論，成為籌備過程中最難忘的一關。

除了忙著發送喜帖外，小倆口還特別準備了驚喜小禮物送給賓客，其中包含一款「草泥馬」玩偶。漢典笑說，這是因為Lulu之前曾送朋友同款玩偶，覺得觸感與質感都很好，加上「草泥馬跟我長得有點像，有一種老公臉」，成為兩人之間的小趣味。時刻。

延伸閱讀

「苛薄嘴賤」！秦慧珠火大開轟柯文哲：請自重

民進黨派誰戰蔣萬安？藍議員：賴清德屬意「聽話的她」

柯文哲批營養午餐免費「騙選票」打到自己人？北市府一句話反殺