陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」

陶晶瑩合照3男神。翻攝Instagram @momoleelee

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於昨（25日）在台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場星光熠熠，宛如大型頒獎典禮。演藝圈前輩陶晶瑩也受邀出席，見證這對螢幕CP修成正果。不過，婚禮現場最令人驚豔的畫面之一，莫過於陶晶瑩曬出與現場三位頂級男神的合照，讓網友直呼：「陶子姐才是全場最大贏家！」

陶晶瑩合照3男神，開心發文。翻攝Instagram

陶晶瑩同框三大發電機

陶晶瑩事後在社群平台分享參與婚宴的心情，語氣中滿是喜悅。她感性地表示：「非常祝福漢典和Lulu！兩位可愛的朋友佳偶天成！」。除了對新人的誠摯祝福，她也特別感謝兩位新人的邀請，讓她能在宴會現場一次集郵「三大男神」。陶晶瑩貼出合照，只見她被邱澤、許光漢及柯震東三位帥哥包圍，畫面氣氛十分和樂。

廣告 廣告

陶晶瑩（左2）與邱澤（左1）、許光漢（右2）、柯震東（右1）合照。翻攝Instagram @momoleelee

盛讚男神各具魅力

面對這三位風格迥異的男神，陶晶瑩給予了極高評價。她形容這三位演員不僅「演戲最有靈魂」，連「眼神都最會勾人」。她更細心觀察到，每位男神在現場都散發出獨特的魅力且自成一格。陶晶瑩甚至直接在貼文中標註，稱讚他們是「台灣三座發電機」，分別是邱澤、許光漢與柯震東。

賓客陣容星光熠熠

除了這幾位吸睛的男神，昨晚的婚宴現場也是話題不斷。吳宗憲擔任證婚人，與新人之間的幽默互動讓全場笑聲不斷。而賓客名單更是跨足影視歌三棲，包含張小燕、王偉忠、比莉、陶晶瑩等重量級大咖均到場賀喜，展現了兩位新人在演藝圈的極佳好人緣。這場充滿歡笑與溫馨的婚禮，無疑為2026年的演藝圈留下了最浪漫的一頁。

陳漢典與Lulu於25日舉辦婚宴。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

情侶香奈兒戒指？金宣虎「發文前會問高允貞」大量同款小物爆緋聞 坦言醜聞風波「沒想澄清」

離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」

霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍

霍諾德「游刃有餘」火速登頂101震驚世界！她看完驚呼：向幕後超能力職人致敬