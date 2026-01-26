陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於昨（25日）在台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場星光熠熠，宛如大型頒獎典禮。演藝圈前輩陶晶瑩也受邀出席，見證這對螢幕CP修成正果。不過，婚禮現場最令人驚豔的畫面之一，莫過於陶晶瑩曬出與現場三位頂級男神的合照，讓網友直呼：「陶子姐才是全場最大贏家！」
陶晶瑩同框三大發電機
陶晶瑩事後在社群平台分享參與婚宴的心情，語氣中滿是喜悅。她感性地表示：「非常祝福漢典和Lulu！兩位可愛的朋友佳偶天成！」。除了對新人的誠摯祝福，她也特別感謝兩位新人的邀請，讓她能在宴會現場一次集郵「三大男神」。陶晶瑩貼出合照，只見她被邱澤、許光漢及柯震東三位帥哥包圍，畫面氣氛十分和樂。
盛讚男神各具魅力
面對這三位風格迥異的男神，陶晶瑩給予了極高評價。她形容這三位演員不僅「演戲最有靈魂」，連「眼神都最會勾人」。她更細心觀察到，每位男神在現場都散發出獨特的魅力且自成一格。陶晶瑩甚至直接在貼文中標註，稱讚他們是「台灣三座發電機」，分別是邱澤、許光漢與柯震東。
賓客陣容星光熠熠
除了這幾位吸睛的男神，昨晚的婚宴現場也是話題不斷。吳宗憲擔任證婚人，與新人之間的幽默互動讓全場笑聲不斷。而賓客名單更是跨足影視歌三棲，包含張小燕、王偉忠、比莉、陶晶瑩等重量級大咖均到場賀喜，展現了兩位新人在演藝圈的極佳好人緣。這場充滿歡笑與溫馨的婚禮，無疑為2026年的演藝圈留下了最浪漫的一頁。
更多鏡報報導
情侶香奈兒戒指？金宣虎「發文前會問高允貞」大量同款小物爆緋聞 坦言醜聞風波「沒想澄清」
離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
霍諾德「游刃有餘」火速登頂101震驚世界！她看完驚呼：向幕後超能力職人致敬
其他人也在看
Lulu婚禮大咖全到！ 陳漢典開心喊「王力宏二哥」⋯許光漢改名坐在台下
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。此外，許光漢、鍾欣凌、柯震東、王力宏、陶晶瑩等大咖也都將現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
典Lu婚禮／曾莞婷抽到捧花 嗨喊「有緣人趕快來」！LuLu虧沒抽到的先叫車
陳漢典、LuLu（黃路梓茵）今（25日）在文華東方舉辦婚宴，兩人都多才多藝，簡直把婚禮當成尾牙，全場氣氛歡樂到不行，二進時還分別演唱自己的歌曲入場，進入抽捧花環節，LuLu找來5位圈外、圈內的好閨蜜上台，包括曾莞婷、Amanda等人，最後由曾莞婷抽到捧花。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu席開70桌辦婚宴 重量級賓客陣容媲美「三金」
陳漢典、Lulu（黃路梓茵）今（25日）於台北文華東方酒店舉辦盛大婚宴，席開70桌、宴請約650位親朋好友，婚宴現場星光熠熠、眾星雲集，還特別邀請好友黃豪平擔任主持，氣氛熱鬧非凡，嘉賓陣容之豪華堪比集結「三金」的年度盛會。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡
演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
曾莞婷抽到捧花驚悚表情曝光 一直喊「我不要」Lulu不斷安撫XD
典Lu 25日辦婚禮 真的是眾星雲集 幾乎整個演藝圈的好友都來了 抽捧花橋段 曾莞婷被拱上台!!!哈哈哈哈 結果抽到的反應實在太反差娛樂星聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
359人菲律賓渡輪遇「技術問題」沉船 找到至少15具遺體
【緯來新聞網】菲律賓一艘載有超過350名乘客的渡輪，今（26日）凌晨因技術問題在菲律賓南部沉沒，目前緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
張又俠落馬 習近平在防「內鬼」？
月24日，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立被官宣調查，坐實流傳幾天的傳聞。筆者此前曾說過，之前習近平的軍中親信——福上報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
比爬101還難！黃豪平感動祝福Lulu、陳漢典：一定要幸福喔
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日舉行婚禮，許多藝人都到場獻上祝福。主持人黃豪平也在社群平台發文分享心情，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
曝「101曾拒阿湯哥」內幕！前北市副市長：扼腕到不行
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日上午9時挑戰徒手攀登台北101，僅花91分鐘就完成登頂。前台北市副市長李永萍透露，影星湯姆克魯斯曾有意到台北101取景拍攝，但未能促成，市府當時缺乏相關機制，最後該計畫轉往上海，她扼腕到不行。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
6.9億得主是你嗎？威力彩最新獎號出爐
台彩今（26）晚開出威力彩第115000008期獎號，由於頭獎已連續25期未開出，本期頭獎獎金上看6.9億元，第一區號碼為：03、08、12、26、32、38；第二區號碼為：04。其他獎項獎號如下：．台視新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
典Lu婚禮／陳漢典LuLu文定、婚宴1天搞定 絕美「中式禮服」藏超甜細節
藝人LuLu（黃路梓茵）與陳漢典今（25日）晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，下午小倆口先舉辦文定儀式，兩位新人率先穿上夏姿為兩人訂製的中式禮服，引人注目的是，Lulu不僅提出能搭配中式蓋頭的小巧思，還親自在胚衣上作畫，光是試衣時的互動，已能看出這對新人的絕佳默契。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu出嫁整排小黃「護花」排場超大！陳漢典上岳父車秒跳表 迎娶完成收據為證
藝人LuLu與陳漢典於今（25日）舉行婚禮，在一整排的迎娶車隊中，最吸引眾人目光的不是千萬名車，而是一整排台灣大車隊計程車。主禮車上的大咖駕駛，正是LuLu的父親，擔任職業駕駛的黃路大哥，今日他換上筆挺西裝，在女兒大喜之日親手掌舵最重要的一趟「護花任務」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lu典大婚！李玉璽、許允樂婚後首露面 認「努力做人中」
Lu典大婚！李玉璽、許允樂婚後首露面 認「努力做人中」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
3金都兜不齊！Lulu、陳漢典婚禮湊齊「3男神」 陶晶瑩曬照嗨喊：台灣3座發電機
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人今昨（25）日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場賓客眾星雲集。有趣的是，藝人陶晶瑩也貼出幾張照片，還與3大頂級男神同框，「這3個應該直接做成人形立牌放在那裡給人家拍」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典文定！全黑龍袍、紅色鳳裙曝光 背後藏「超幸福寓意」
Lulu與 陳漢典於1月25日於台北文華東方舉行婚禮，搶先曝光驚喜彩蛋，為文定儀式中SHIATZY CHEN 夏姿・陳量身訂製的中式結婚禮服，作為婚禮中的驚喜亮點，也為人生重要時刻留下別具意義的紀念。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃豪平力扛「Lu典婚禮」主持！驚曝超狂緣分 比爬上101還難
陳漢典、Lulu昨（25日）晚在台北文華東方酒店舉辦世紀婚禮，幾乎把整個台灣娛樂圈都給搬來，現場眾星雲集，也顯現夫妻倆的超狂人脈。然而，負責扛起婚禮主持重責大任的黃豪平，也感性寫下文章祝福新人，「一定要幸福喔！」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
影／陳漢典婚禮前夕爆笑求婚 烙英文「邀1事」笑翻Lulu
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人陳漢典、Lulu昨（25）日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉，而婚宴舉辦前，Lulu在社群...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
陳漢典.Lulu婚禮星光雲集！ 賓客陣容堪比「三金盛會」
而陳漢典與Lulu的這場盛大婚宴，現場是眾星雲集，演藝圈嘉賓陣容一字排開，媲美集結「三金」年度盛會，熱鬧非凡，兩人的恩師吳宗憲，之前就曾承諾，要包出200萬元大紅包，吳宗憲也親口證實禮金已經到帳，而身...華視 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚宴東方文華席開70桌！半個演藝圈到齊 藝人賓客星光炸裂
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典今（25）日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、宴請650親友，幾乎半個演藝圈藝人都到場祝福，包含吳宗憲、王偉忠夫婦、經紀人陳鎮川邱澤、許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、王力宏、許光漢等藝人也現身。而今天婚禮是由Lulu主導，受訪時陳漢典被問到婚禮花費，他表示，今天就是要滿足Lulu心願，所以不講錢。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攀登101！女子蹲窗台「近距離拍攝」挨轟道歉 網力挺：妳沒錯
【緯來新聞網】美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）成功完成徒手攀登台北101緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3則留言