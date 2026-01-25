陳漢典、Lulu婚宴席開70桌！告白「愛她的全部」甜蜜激吻
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉；婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，如「三金」年度盛會。2人抵達婚宴現場除親吻彼此，陳漢典更告白Lulu「愛她的全部」，甜蜜感情羨煞眾人。
此外，25日下午在一整排的迎娶車隊中，最吸引眾人目光的不是千萬名車，而是一整排亮麗整潔的台灣大車隊計程車。主禮車上的大咖駕駛，正是LuLu擔任職業駕駛的的父親，今日他換上筆挺西裝，在女兒大喜之日親手掌舵最重要的一趟「護花任務」。
Lulu日前也特別為每一套婚紗寫下自己與老公陳漢典的「心動告白宣言」，更別出心裁地分為「你是我的穩定資料」、「怪有趣的靈魂」、「謝謝你，我最好的朋友」、「穿越時空愛上你」4大篇章，當中像是「你是我的富士山」、「遇見靈魂伴侶的機率是60億分之一 …好險，我找到你了！」、「我們不用犧牲自己成就對方，而是一起完整彼此的生命」有如偶像劇台詞般的文字，彷彿像是戀愛實境秀真實上演，也讓婚宴上的甜蜜誓言提早曝光。
延伸閱讀
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
挺蔣萬安當「台灣市長」？凌濤揭卓揆喊「台灣101」動機
稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？
其他人也在看
陳漢典、Lulu辦婚宴 甜蜜亮相（3） (圖)
藝人黃路梓茵（Lulu）（右）、陳漢典（左）25日晚間在台北文華東方酒店舉辦婚宴，兩人甜蜜亮相，幸福洋溢。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
典Lu婚禮／吳宗憲證婚狂開黃腔Lu媽驚呆！ 200萬紅包「超暖條件」公開
陳漢典、Lulu（黃路梓茵）今（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，包了「200萬」大紅包並擔任證婚人的吳宗憲，今一上台致詞就宛如《綜藝大熱門》再現，吳宗憲也幽默不失感性地說：「拿到大紅包了，有一個條件！答應我一生都不能再改變，直到永遠。」氣氛溫馨感人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霸王車累犯拒付670元車資 司機好心改收100也遭拒
花蓮一名林姓男子，日前從花蓮玉里一家醫院搭計程車前往瑞穗火車站，到站後司機收取跳錶670元，林男卻稱錢包掉了，身上僅剩零錢百餘元，即使司機妥協願收取100元車資，林男也不肯掏錢，因而被司機直接載往警局，警方調查後發現林男有過搭霸王車紀錄，警詢後被依詐欺罪送辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德征服台北101 卓榮泰喝采「這句話」引爆網友怒火
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，耗時1小時31分鐘成功登上508公尺高的塔尖，完成這項被外界視為「不可能的任務」的壯舉。行政院長卓榮泰隨後發文喝采，卻因文中使用「台灣101」一詞引發爭議，大批網友湧入留言區批評，質疑是否要進行正名。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
攀101活動大成功！賈永婕被拱選台北市長 急喊「屁股剛坐熱」：別叫我選
即時中心／廖予瑄報導美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午在毫無保護裝置的狀況下，徒手攀登台北101，僅花費1小時31分就成功登頂，締造人類史上一大創舉。對此，台北101董事長賈永婕被視為一大功臣，有許多立委發聲力挺她代表民進黨角逐台北市長。不過，今（26）日稍早賈永婕突然在臉書PO文回應，「我還沒有要走出這個光環喔，請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點。」民視 ・ 7 小時前 ・ 6則留言
Lulu文定紅色旗袍絕美照曝 禮服圖騰藏幸褔寓意
【緯來新聞網】主持人黃路梓茵（Lulu）與陳漢典今（25日）在台北文華東方酒店舉行婚禮，雙方於文定儀緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
房仲不經營社群卻業績亮眼？網友點出關鍵：人脈才是本事
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導不少上班族會透過經營社群替工作加分，但近日有網友發文表示，他發現有些房仲幾乎不經營社群平台，業績卻依舊亮眼，甚...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
200萬已進帳！吳宗憲笑虧Lulu、陳漢典：結婚能瞞我、生小孩不行
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，兩人今（25）日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，吳宗憲受邀當證婚人，卻自嘲：「我憑甚麼當證人，難得當證婚人，真的沒資格。」但他證實，已匯款200萬元禮金到陳漢典與Lulu的戶頭，隨後幽默表示「若生小孩，不敢再包這麼多了。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
翻車現場！《東宮》女星送「天天加班」祝福挨轟！自嘲幽默引爆社畜怒火
憑藉虐戀神劇《東宮》紅遍兩岸三地的 35 歲中國女星彭小苒，近日因與粉絲的互動意外捲入言論風波。一名即將加班的粉絲在社群平台向她討安慰，沒想到彭小苒卻回覆「祝你天天加班」，看似玩笑的幽默感卻踩到廣大上班族的心酸地雷，隨即引發網路輿論「炎上」，批評她與社會現狀脫節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
證婚人吳宗憲現身200萬準備好了！爆直擊陳漢典Lulu同房 「他拔不出來」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導陳漢典、LULU(黃路梓茵)今（25）日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉。而身為證婚人的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu後悔了「許光漢典」來了喊:太早結婚! 王力宏低調現身唱《唯一》
陳漢典 Lulu 25日補辦婚禮 藝人好友真的太大咖 場內畫面曝光 還捕捉到 #許光漢 #王力宏 王力宏甚至還唱了 Baby~ 只是兩人結婚也太綜藝娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德登101創舉大成功 賈永婕笑說沒要選舉：屁股才剛坐熱耶
美國攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）昨成功徒手征服台北 101，僅花1小時31分就完成挑戰，締造新歷史，而台北101董事長賈永婕也被外界點名是幕後功臣，甚至力拱立她出來選台北市上報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
開槍射殺罹癌87歲嬤！孫子落網喊「這是安樂死」：就像拔掉呼吸器
美國阿拉斯加州（Alaska）發生一起人倫慘案，一名29歲的男子達文波特（Brian Davenport）開槍射殺患病的87歲阿嬤，達文波特被捕後，向警方供稱說，這就像「拔掉呼吸器」一樣，是類似安樂死的行為。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu世紀婚禮席開70桌 拜別父母淚崩鬆口「想要小公主」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu（黃路梓茵）今（25日）於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王偉忠出席LU典婚宴！爆Lulu放話「生5個」：老天爺親吻過的婚姻
王偉忠出席LU典婚宴！爆Lulu放話「生5個」：老天爺親吻過的婚姻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu淚讀誓詞告白陳漢典 「下輩子一定要找到我」
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典今晚（1╱25）在文華東方舉辦婚宴，婚宴流程宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」，交換誓詞時，陳漢典說常在想活著的目的是什麼，現在終於找到了，「是找到我愛的人，她也很愛我，然後開心的生活，一起生女育兒，一起攜手過完這一輩子」。Lulu則跟老公許下輩子，「請你一定一定要找到我，沒有我會很傷心的」。太報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
直擊／Lulu、陳漢典婚禮！康康一家4口全來了包8.8萬紅包 「不要拿我跟憲哥比」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導Lulu、陳漢典於今（25）日在文華東方酒店舉行世紀婚禮，由吳宗憲擔任證婚人，賓客已經於稍早陸續抵達現場，康康一家四口到...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 7則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 9則留言