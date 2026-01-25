陳漢典、Lulu婚宴席開70桌！告白「愛她的全部」甜蜜激吻

藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉；婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，如「三金」年度盛會。2人抵達婚宴現場除親吻彼此，陳漢典更告白Lulu「愛她的全部」，甜蜜感情羨煞眾人。

陳漢典與Lulu黃路梓茵25日舉辦婚宴 。（圖／記者郭竹倩 攝）

陳漢典親吻Lulu 。（圖／記者郭竹倩 攝）

此外，25日下午在一整排的迎娶車隊中，最吸引眾人目光的不是千萬名車，而是一整排亮麗整潔的台灣大車隊計程車。主禮車上的大咖駕駛，正是LuLu擔任職業駕駛的的父親，今日他換上筆挺西裝，在女兒大喜之日親手掌舵最重要的一趟「護花任務」。

陳漢典告白Lulu 「愛她的全部」。（圖／記者郭竹倩 攝）

Lulu日前也特別為每一套婚紗寫下自己與老公陳漢典的「心動告白宣言」，更別出心裁地分為「你是我的穩定資料」、「怪有趣的靈魂」、「謝謝你，我最好的朋友」、「穿越時空愛上你」4大篇章，當中像是「你是我的富士山」、「遇見靈魂伴侶的機率是60億分之一 …好險，我找到你了！」、「我們不用犧牲自己成就對方，而是一起完整彼此的生命」有如偶像劇台詞般的文字，彷彿像是戀愛實境秀真實上演，也讓婚宴上的甜蜜誓言提早曝光。

