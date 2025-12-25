陳漢典、Lulu婚宴日曝光 笑認：訂金已付不能改期

藝人Lulu和陳漢典宴客的時間預定在明年1月25號。（圖／翻攝自Lulu YT）





藝人Lulu和陳漢典今年9月無預警公開婚訊，讓大家都嚇了一跳，兩人還笑說這不是整人開玩笑，現在連宴客的時間都曝光，時間預定在明年1月25號，由於那個時間是尾牙季非常忙碌，Lulu就笑說，婚禮訂金已經付了，喜帖也印好，不能改期了。

藝人陳漢典還有lulu10月份到戶政事務所登記結婚，大方秀出全新身分證，大方啾了一下，興奮心情實在藏不住。藝人陳漢典vs.Lulu：「結婚啦。」

自從9/11兩人無預警公開婚訊後，震撼演藝圈，而除了登記之外，大家最關心的，是兩人什麼時候開桌宴客。現在就傳出陳漢典、Lulu，將在明年的1/25舉辦婚宴，地點就選在台北文華東方酒店，席開大約6、70桌。但是lulu那段期間工作滿檔，擠出那一天宴客，讓lulu自嘲說，時間根本不夠用，但是訂金已經付了，喜帖也印好，不能改期了。

演藝圈金童玉女喜結連理，外界紛紛獻上祝福之外，夫妻倆一舉一動也成為焦點。



