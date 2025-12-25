陳漢典、Lulu婚宴日期出爐 認在文華東方宴客：訂金不能退

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今年9月11日跳過認戀直接宣布求婚成功，並表示不是玩笑話，引來許多藝人朋友和粉絲道賀，不久兩人被直擊到飯店場勘，對於婚禮細節，兩人當時不公開。今(25日)周刊報導，確認Lulu和陳漢典的婚宴將於明年1月25日在台北文華東方酒店舉行，經紀人疑似默認。

據《CTWANT》報導，早在9月19日就直擊陳漢典和Lulu在宣布婚訊後到文華東方酒店場勘動線、試菜，前後花了5小時，兩人互動甜蜜，舉動中還有不少神默契，而Lulu明年仍工作滿檔，1月25日舉行婚宴後，1月31日還要主持《紅白藝能大賞》，自嘲感覺時間變不夠用、個性變差，「婚禮訂金已經付了，喜帖也印好」，承認在文華東方酒店舉行，預計不會開超過80桌，強調再忙也不會改婚期：「訂金都付了，也拿不回來。」

而對於婚宴日期，Lulu經紀人沒承認也沒否認，僅說：「謝謝關心，屆時會跟大家分享！」預告到時候會統一宣布。Lulu先前更強調沒有懷孕，沒有帶球結婚，自嘲說：「《紅白藝能大賞》沒有第4個主持人。」還有跨年晚會主持工作，強調會有唱跳表演，間接解釋真的沒身孕。

先前陳漢典和Lulu便已到日本拍攝婚紗照，由設計師妹妹親自操刀婚紗，Lulu透露會以「風情萬種」的新娘形象邀現身，陳漢典回應：「我覺得很火辣！」並邀吳宗憲當證婚人，選用喜憨兒x幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅，Lulu坦言自己個性夢幻、有少女公主心，選喜餅時直言：「幾米老師的插畫太繽紛了！外盒一看到就被吸住，打開餅乾造型更是可愛到尖叫。」

