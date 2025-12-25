陳漢典、Lulu婚宴日期敲定？經紀人回應：屆時會跟大家分享

藝人黃路梓茵（Lulu）與陳漢典9月11日公開戀情，強調「不是開玩笑」，閃電喜訊震撼演藝圈；後在10月20日前往戶政事務所完成結婚登記，在親友見證下正式成為夫妻。近日傳出2人的婚宴將於2026年1月25日在台北文華東方酒店舉行，經紀人僅低調表示「謝謝關心，屆時會跟大家分享！」並未否認。

陳漢典（左）與Lulu（右）從《綜藝大熱門》主持搭檔變夫妻。（圖／翻攝自陳漢典臉書）

陳漢典與Lulu 9月11日公開戀情。（圖／翻攝自陳漢典臉書）

據《時報周刊CTWANT》報導，9月19日陳漢典與Lulu被目擊到文華東方酒店場勘，從宴會廳動線到試菜細節一一仔細確認，大約花了5小時，先前也特別抽空前往日本拍攝婚紗照。Lulu 2026年工作滿檔，因此若真在1月25日舉行婚宴，她1月31日還要主持《紅白藝能大賞》。

陳漢典與Lulu10月20日登記結婚。（圖／翻攝自陳漢典臉書）

被問及婚禮進度，Lulu 11月24日出席實境節目《明星製作公司》記者會時，透露「最近要付（飯店）訂金了。」不過目前賓客名單還沒有發邀請函出去。陳漢典則在一旁掛保證「婚禮真的很好玩啦！」

至於婚禮嘉賓會不會邀來歷任男友，出一集「前任大集合」，Lulu則哭笑不得地說「你們有在尊重我的老公（指陳漢典）嗎？」逗樂全場。

