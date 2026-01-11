陳漢典、Lulu婚禮前釋出絕美婚紗照！蕾絲馬甲再現頭紗吻、珍珠皇冠來自這夢幻牌

婚禮還沒到，浪漫氛圍已經先到來了！即將在1月25日舉行正式婚宴的陳漢典與Lulu，在今天（6日）搶先釋出在日本富士山與河口湖取景的婚紗照，三套來自Demetrios Bridal Room 旗下風格截然不同卻同樣細膩的造型，把「典雅、浪漫、少女感」一次演繹到位，在湖光山色的自然濾鏡之下，更讓人期待婚禮當天的真正亮相。

蕾絲馬甲的浪漫線條

第一套造型是經典的白紗為主角，Lulu選擇桃心領的低胸剪裁拉長頸肩比例，上身的馬甲蕾絲結構，勾勒出腰身線條，整件禮服綴滿細緻的花卉蕾絲，以及約五公尺的頭紗，站在湖畔的自然光下，兩人像是被金色柔霧溫柔包圍，實在太浪漫了！

典雅氣質的高領蕾絲

另一套禮服則轉向帶著典雅復古的設計，高領透膚的長袖禮服，搭配一路從頸部延伸至手臂的細緻蕾絲，展現出LuLu浪漫優雅的的另一面，裙身線條自然向下的A字輪廓，行走之間自帶份量感，非常有氣質！

輕婚紗點出俏皮少女感

第三套，也是最有LuLu風格的一套輕婚紗造型，白色澎袖襯衫搭配LuLu私下就很喜歡的浪漫風格設計師SIMONE ROCHA的紗裙、珍珠皇冠與頭紗，搭配上一頭俏麗的金髮；而陳漢典也換下正裝造型，以多層次的解構感西裝風格搭配胸花，最有兩人日常風格的一組造型，甜蜜感滿滿！

加碼帶你看LuLu登記日穿這套

LuLu發布與陳漢典登記結婚當天，同樣也是穿著輕婚紗的造型，這套來自訂製服裝品牌Q WANG的澎紗裙洋裝，帶著復古又浪感的古著風格，也很符合LuLu的俏皮個性，是不少年輕世代輕婚紗風格的好選擇！





