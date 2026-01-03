陳漢典、Lulu婚禮時間地點全公開了 喜帖曬富士山下「甜蜜碰鼻」愛藏不住

陳漢典與LuLu的喜帖曝光，預計將在25日於文華東方舉辦婚禮。資料照，李政龍攝



陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於去（2025）年9月11日宣布結婚，隨著喜帖於近日曝光，婚禮也確定將在本月25日於文華東方舉辦，再度引起外界關注與祝福。

曝光的喜帖中，最大的焦點就是有附上2人遠赴日本拍攝的婚紗照。其中一張以富士山為背景，見Lulu身穿白紗依偎在陳漢典的肩膀上。另外一張是2人閉上眼睛面對面，看上去是相當浪漫且可愛。

喜帖中除了附帶2人合照外，包裝也是極具創意，顏色以紅色為主題，並將喜帖折成一個小正方形，一邊一邊的打開就像是在打開一份神秘禮物，設計富有巧思。

先前外界就在討論陳漢典與Lulu的婚禮極有可能在25日舉辦，隨著喜帖的公開，也證實了外界的猜測，屆時25日在文華東方的婚禮也將成為綜藝界的一大焦點。

