陳漢典、LULU婚紗照藏愛情密碼 1/25舉辦婚宴

記者周毓洵／臺北報導

陳漢典與LULU（黃路梓茵）的大喜之日終於不藏了！兩人公開一系列在日本富士山河口湖拍攝的婚紗照，同時宣布將於1月25日在臺北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友們分享幸福時刻。婚紗照一曝光立刻甜翻眾人，不只畫面唯美，背後更藏著滿滿愛情密碼。

婚紗照中，LULU身穿Demetrios Bridal Room旗下品牌婚紗，頭戴長頭紗、低胸純白禮服仙氣十足，宛如湖畔女神；陳漢典則以俐落西裝相伴，兩人依偎在清晰可見的富士山前，在藍天豔陽下完成拍攝。難得一連拍攝5天都遇上好天氣，天天看到完整富士山，工作人員直呼：「人品大爆發！」

廣告 廣告

而這片「太陽+富士山」的畫面，其實正是夫妻倆感情的最佳隱喻。陳漢典透露，LULU是個個性外向的「Sunny Girl」，就像太陽一樣照亮身邊的人；而他自認比較內斂，像富士山一樣穩定守候，「不管發生什麼事，永遠都在她身邊。」一句話把婚紗照升級成浪漫告白。

談到為何選擇富士山拍婚紗，兩人的答案也超有共鳴。陳漢典形容富士山給他的感覺就是「穩定」，「有時候看不到，但它一直都在。」LULU則笑稱自己是「富士山發燒友」，9年前第一次自助旅行就幸運看到完整富士山，之後也學會接受不完美的天氣，「就像生活，不可能天天晴朗，但重要的是那個人始終在你身旁。」

除了婚紗照，喜帖設計同樣暗藏巧思。喜帖由LULU的妹妹「路馬力」親自操刀，紅色喜帖上不僅有富士山婚紗照，還圍繞著一群牽手跳舞的可愛動物，象徵親友齊聚祝福。翻開喜帖，左右兩側分別是「LULU LAND」與「HANK LAND」，兩個小樂園最終在婚禮這天相遇，連視覺都在說愛情故事。

陳漢典（右）、LULU（左）在日本富士山河口湖拍攝婚紗，藍天白雲加持，畫面甜到不行。（天地合娛樂提供）

一個像太陽、一個像富士山，陳漢典（左） LULU（右） 用笑容寫下專屬兩人的永恆承諾。（天地合娛樂提供）

頭戴長頭紗、眼神溫柔，LULU 在富士山見證下留下最重要的人生瞬間，甜美又堅定。（天地合娛樂提供）