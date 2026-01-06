陳漢典、LULU富士山拍婚紗 藏幸福密碼

陳漢典、LULU夫妻公開赴日本富士山拍攝的婚紗照。

記者戴淑芳∕台北報導

陳漢典、LULU夫妻將於25日舉辦婚禮，6日公開赴日本富士山拍攝的婚紗照喜帖，寓意富士山見證下，情比「太陽永恆」！

去年10月20日登記結婚的陳漢典與LULU，為了給親友們驚喜，特別在百忙的跨年工作期時，把喜帖一一寄出，宣布將於25日於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴。

喜帖中夫妻倆在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣令人稱羨。LULU頭戴長頭紗、身穿低胸唯美純白禮服，依偎在陳漢典身旁，堪稱是天作之合的最佳寫照。

廣告 廣告

兩人在天公作美下，頂著豔陽、並在清晰富士山美景的「見證」下完成婚紗照拍攝，「太陽與山」的映襯更內藏兩人濃情蜜意喜帖的「幸福密碼」。

陳漢典透露：「因為Lulu是個性比較『E』人的Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」如此浪漫寓意為原本大氣、唯美的婚紗照多了一份細膩的柔情，也展現出這對螢幕搭檔升格人生伴侶後，那份堅定不移的甜蜜承諾。

值得一提的是，兩人藏著滿滿巧思與甜度的喜帖由LULU的妹妹「路馬力」親自操刀設計，LULU說：「信封攤開來就是小海報，分成兩邊，在右半邊像是馬戲團的帳篷，就是”LULU LAND”，左邊寫”HANK LAND”則是漢典。」

她更預告，婚禮當天的整體視覺設計將比照這個概念呈現，「我們一人一個小樂園，但最後會在同一個地方相遇。」甜蜜巧思藏在每個細節中，連喜帖都成為新人愛情故事的延伸。